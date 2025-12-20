به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فردانی اظهار کرد: در راستای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، شهرداری اصفهان توسعه شبکه فیبرنوری را با هدف افزایش ظرفیت ارتباطی و فراهم‌سازی بستر ارائه خدمات پرسرعت به شهروندان، کسب‌وکارها و سازمان‌ها در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در این راستا، شهرداری اصفهان با سه شرکت فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل شرکت مخابرات ایران، شاتل و آسیاتک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است که بر اساس آن، توسعه شبکه فیبرنوری به‌ترتیب در مناطق هفت، ۱۳، ۱۵ و چهار شهر برنامه‌ریزی شده و پس از طی مراحل قانونی، به قرارداد اجرایی تبدیل خواهد شد.

فردانی با اشاره به وضعیت فنی پروژه تصریح کرد: تهیه طرح سطح کلان شبکه (HLD)، بررسی مسیرهای توسعه، جانمایی تجهیزات زیرساختی، انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی و آغاز فرآیند اخذ مجوزهای حفاری مطابق ضوابط شهری انجام شده و با تکمیل مجوزها، مراحل اجرایی شامل حفاری، کابل‌کشی، نصب تجهیزات و راه‌اندازی شبکه آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با بیان مزایای این پروژه گفت: توسعه شبکه فیبرنوری موجب افزایش چشمگیر سرعت و کیفیت اینترنت، ارتقای خدمات هوشمند شهری، پشتیبانی از سامانه‌های مدیریت شهری، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، کاهش هزینه‌های بلندمدت زیرساختی و افزایش آمادگی شهر در شرایط بحرانی می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: پروژه توسعه فیبرنوری در مناطق هفت، ۱۳، ۱۵ و چهار گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق اهداف شهر هوشمند است و شهرداری اصفهان این مسیر را با همکاری بخش خصوصی و با رویکرد ایجاد ارزش پایدار برای شهروندان دنبال می‌کند.