۲ سال سابقه کار بالینی برای داوطلبان دکتری تخصصی پرستاری الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی: با توجه به اینکه شرط دارا بودن دو سال سابقه کار بالینی جز شروط اصلی پذیرش است داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی رشته پرستاری باید مدارک مربوط به سابقه بالینی (اصل حکم کارگزینی، اصل گواهی معتبر محل خدمت، اصل گواهی پایان طرح نیروی انسانی) که مبنی بر داشتن دو سال سابقه کار بالینی است را در روز مصاحبه به همراه داشته و ارائه کنند.

براساس راهنمای شرکت داوطلبان در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۴۰۴ (مختص رشته‌های علوم پایه، بهداشت و تخصصی) داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته محل شدند و به مرحله دوم معرفی شدند، باید در مرحله دوم براساس شیوه نامه اعلام شده شرکت کنند.

مرحله دوم از ۳ دی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴ در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود. برای سنجش دانش و مهارت داوطلبان در رشته تخصصی، ایستگاه‌هایی بر اساس دانش و مهارت‌های داوطلب در مقاطع تحصیلی قبلی و رشته تخصصی انتخابی، طراحی شده است.

کارت ورود به جلسه آزمون مصاحبه از روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است. داوطلبان باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir کارت مصاحبه خود را دریافت کنند. به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای شرکت در مصاحبه الزامی است. بر روی کارت ورود به جلسه زمان دقیق (روز و نوبت) حضور در جلسه مصاحبه هر داوطلب درج شده است.