به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، عصر روز دوشنبه به همراه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، از روند ساخت و نصب تجهیزات در واحد بزرگ کاشی و سرامیک (اسلب) در شهرک صنعتی زاگرس بازدید میدانی به عمل آورد. این بازدید در راستای نظارت بر پیشرفت طرحهای مهم اقتصادی استان صورت پذیرفت.
این واحد صنعتی که با هدف تقویت تولیدات داخلی و توسعه صادراتی احداث شده، با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان یک طرح کلان در این منطقه محسوب میشود. موقعیت مکانی استراتژیک این کارخانه در شهرک صنعتی زاگرس، آن را به یکی از قطبهای مهم صنعتی استان تبدیل خواهد کرد.
گزارشهای فنی ارائه شده در جریان بازدید حاکی از آن است که این پروژه پیشرفت فیزیکی قابل توجهی معادل ۹۰ درصد داشته و مراحل پایانی احداث خود را سپری میکند. با تکمیل فرآیند راهاندازی، این مجموعه قادر خواهد بود سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون مترمربع انواع اسلب سرامیکی با کیفیت بالا تولید نماید.
نکته حائز اهمیت در مورد این طرح، دستاوردهای اجتماعی آن است؛ با شروع به کار رسمی این واحد تولیدی، گام بزرگی در جهت کاهش نرخ بیکاری در استان برداشته شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۵۰ نفر فراهم خواهد آمد که این امر نشاندهنده اهمیت اقتصادی پروژه است.
برنامههای فشرده سفر دو روزه معاون اجرایی رئیسجمهور
سفر دو روزه معاون اجرایی رئیسجمهور به کرمانشاه شامل مجموعهای از دیدارها و بازدیدهای تخصصی در حوزه زیرساختها و توسعه اقتصادی است. علاوه بر نظارت بر پیشرفت پروژههای صنعتی، بازدید از روند اجرایی طرحهای راهبردی نظیر پروژههای راهآهن و قطار شهری کرمانشاه نیز در دستور کار قرار دارد.
در بخش دیگری از این سفر، برنامه افتتاح خوابگاه جدید دانشگاه فرهنگیان پیشبینی شده است که این امر به توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی دانشجویان کمک خواهد کرد. همچنین، معاون رئیسجمهور در دو نشست مهم حضور خواهد یافت؛ نخست، جلسهای برای پیگیری تحقق مصوبات بانکی که از سفر رئیسجمهور به استان به دست آمده بود و دوم، شرکت در جلسه رسمی شورای برنامهریزی و توسعه استان برای بررسی نهایی برنامههای توسعهای بلندمدت.
