به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سفر به استان اردبیل و در خدمت مردم شریف این استان، از پروژه‌هایی بازدید خواهیم کرد. اما آغاز بازدیدهای ما از حوزه‌ای امتحانی بود که برای آزمون نظام مهندسی در سراسر کشور برگزار شده است. حدود ۲۰۰ هزار نفر از جوانان عزیز ما در رشته‌های مهندسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در حال رقابت هستند تا در این آزمون شرکت کنند.



وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده، نزدیک به ۶۲۰۰ نفر از مهندسان استان اردبیل (آقایان و خانم‌ها) در این رقابت شرکت کرده‌اند که ۱۲۰۰ نفر از آنان بانوان هستند. این عدد از نظر حضور فرهیختگان و مهندسان این استان در آزمون، بسیار خوب و قابل توجه است.



وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته قابل توجه این است که این آزمون یک تفاوت اساسی با سایر آزمون‌ها دارد و صرفاً جنبه علمی و آموزشی ندارد. پذیرفته‌شدگان پس از قبولی، وارد بازار کار شده و در قبال جان و مال مردم، در حوزه طراحی، نظارت و اجرای ساختمان مسئولیت خواهند داشت. بنابراین، مسئولیت‌پذیری در حوزه ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



صادق ادامه داد: علاوه بر این آزمون، فعالیت‌های دیگری نیز در حوزه معاونت ساختمان و نظام مهندسی در حال پیگیری است. این آزمون یکی از مواردی است که باید به ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها بینجامد. رعایت مقررات ملی ساختمان و آموزش‌های لازم به مهندسان، چه قبل و چه بعد از آزمون، برای اجرای مناسب پروژه‌ها و نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز ضروری است.



وی افزود: امیدوارم با تلاش جوانان این سرزمین که دل‌شان برای پیشرفت کشور می‌تپد، در حوزه ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌ها بتوانیم افتخارات بیشتری کسب کنیم.