به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته گناوه با تبریک حلول ماه پرفضیلت رجب اظهار کرد: خدای متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق درک ماه رجب، ماه ولایت، رسالت، معنویت و استغفار را به ما عنایت فرمود؛ ماهی که مقدمه ورود به ضیافت بزرگ الهی رمضان است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه استغفار گنجی بزرگ در زندگی انسان است، گفت: خداوند در سوره نوح شش نعمت برای استغفار بیان فرموده که یکی از نعمت‌ها معنوی و پنج مورد دیگر مادی است.

وی گفت: یکی از نعمت‌های معنوی استغفار که قرآن به آن اشاره می‌کند، بخشودگی گناهان و غفران الهی است که در سایه استغفار نصیب انسان می‌شود.

وی ادامه داد: اولین نعمت مادی که در سایه استغفار از منظر قرآن نصیب انسان می‌شود بارش و نزول باران رحمت الهی است.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) افزود: شخصی از خشکسالی نزد امام رضا (ع) شکایت کرد، حضرت فرمودند استغفار کند؛ فردی از فقر و دیگری از نداشتن فرزند گلایه کرد و امام رضا (ع) در هر سه مورد استغفار را راهگشا دانستند، چرا که این راه‌حل، دستور قرآن است.

ماه رجب؛ آغاز سیر تربیتی تا رمضان

خطیب جمعه گناوه با اشاره به جایگاه ویژه ماه رجب گفت: رجب یکی از ماه‌های حرام است و حتی اعراب جاهلیت نیز در آن جنگ را کنار می‌گذاشتند، در روایات به آن «ماه ناشنوا» نیز گفته‌اند؛ زیرا صدای شمشیرها و جنگ در این ماه شنیده نمی‌شد و رحمت خدا بر بندگان فرود می‌آید.

وی بیان کرد: ماه رجب، ماه ریزش رحمت الهی است و خداوند در این ماه رحمت خود را بر بندگانش نازل می‌کند و لذا این یک معنا برای ماه پرفضیلت است.

وی ادامه داد: بر اساس حدیث پیامبر (ص)، روز قیامت منادی ندا می‌دهد که «رجبیون کجا هستند؟» و این افتخاری برای اهل این ماه است و لذا ماه بسیار ارزشمندی است که در منظومه معارف اسلامی از جایگاه ممتاز به عنوان آغاز سیر تربیتی و معنوی برخوردار است و به ماه شعبان و رمضان منتهی می‌شود.

اعتکاف؛ موج معنویت در میان جوانان

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت گسترش سنت اعتکاف گفت: یکی از جلوه‌های برجسته ماه مبارک رجب در جامعه امروز گسترش سنت حسنه اعتکاف است که سیر تربیتی و معنوی به دنبال دارد.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری سنت حسنه اعتکاف را از برکات انقلاب اسلامی می‌دانند و حضور گسترده نوجوانان و جوانان برای ذکر، تفکر، روزه و انس با خدا و فراگیری معارف الهی در این آئین معنوی را بسیار ارزشمند توصیف می‌کنند.

وی با بیان برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری سنت حسنه اعتکاف امسال در شهرستان، افزود: سال گذشته با همکاری و مشارکت همه دست اندرکاران بیش از ۹۰۰ نوجوان و جوان شهرستان در اعتکاف شرکت کردند و امسال نیز ۲۱ مسجد جهت برگزاری اعتکاف در سطح شهرستان در طرح «محراب» آماده شده است.

وی اضافه کرد: در برهه کنونی که دشمن با هزینه‌های گزاف عقاید و باورهای دینی و معنوی جوانان و نوجوانان جامعه ما را هدف قرار داده است سنت حسنه اعتکاف می‌تواند یک موج معنویت در جامعه و در میان جوانان و دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کند و پیوند آنها را با این ارزش‌ها عمیق‌تر کند.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با تأکید بر شرایط سخت اقتصادی و تأثیر آن بر هزینه‌های اعتکاف تصریح کرد: کمک خیرین مانند گذشته ضروری است تا این مراسم معنوی با شکوه هر چه تمام تر برگزار شود.

وی از همکاری آموزش و پرورش، روحانیون، ائمه جماعات، هیئت امنا، شبکه بهداشت و نیروی انتظامی برای پشتیبانی مراسم تشکر کرد و گفت: انتظار نداریم جوان پس از اعتکاف به یک‌باره عالم ربانی شود؛ اثرات تربیتی اعتکاف تدریجی و پایدار است و تأثیر خود را بر جوانان و نوجوانان خواهد گذاشت.

تاکید بر تبیین ابعاد روز بصیرت

امام جمعه گناوه با گرامیداشت نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: حماسه ۹ دی نقطه عطف مهمی در تاریخ انقلاب و پایان بخش پیچیده‌ترین فتنه دشمنان بود؛ فتنه‌ای که با اتکا به جنگ نرم، عملیات روانی، تحریف افکار عمومی، شکاف‌سازی اجتماعی و بهره گیری از غفلت برخی خواص علیه نظام طراحی شده بود و دشمنان که به این نتیجه رسیده بودند باید فاتحه نظام و انقلاب خوانده شود اما به تعبیر رهبر حکیم انقلاب امام حسین و عاشورا کمک کرد و با خروش حسینی ملت ایران در روز نهم دی تمام این توطئه‌ها نقش بر آب شد.

وی افزود: دشمن در فتنه ۸۸ به دنبال تکرار تجربه انقلاب‌های رنگی در کشورها دیگر بود اما با یاری خداوند و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب و دعوت مردم به قانون‌گرایی، آرامش و صبر و اعتقاد به مردم موجب شد حقیقت آشکار و توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

وی با تأکید بر اینکه مرور تاریخ آن روزها و تبیین درس‌ها و عبرت‌هایش برای نسل جوان یک ضرورت است، بیان کرد: در سالروز نهم دی باید فتنه و دشمنی دشمنان بیان شود و تاریخ بازنگری، درس‌ها و عبرت‌ها آن هشت ماه مقدس را مرور کنیم و قدردان رهبر معظم انقلاب باشیم که کشتی انقلاب را به ساحل امنیت رهنمون شد.

وی با بیان اینکه در حماسه نهم دی ۸۸ مردم با حضور خودجوش و بی نظیر خود پیچیده‌ترین فتنه تاریخ انقلاب را پایان دادند، یادآور شد: به همین مناسبت مراسمی در شهرستان برگزار خواهد شد که اطلاع رسانی می‌شود.

ولادت امام جواد (ع)

امام جمعه گناوه همچنین با تبریک ولادت امام محمدتقی (ع) در دهم ماه رجب گفت: امام رضا (ع) فرمودند: «هیچ مولودی برای شیعیان با برکت‌تر از امام جواد (ع) نبوده است.»

وی افزود: ولادت ایشان توطئه دشمن برای ایجاد شبهه درباره امامت بعد از امام رضا (ع) را خنثی کرد و امام جواد (ع) در حقیقت کوثر امام رضا (ع) است.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای شهرستان، یاد مرحوم رزمنده و جانباز آزاده حاج عباس شریعتی که همواره در نمازجمعه حضور داشت و به تازگی به دیار باقی شتافت را گرامی داشت.