هیئت مدیره تراکتور برای ادامه حضور در لیگ شرط گذاشت!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتور، به دنبال تهدید عوامل منتسب به هواداران باشگاه پرسپولیس مبنی بر «جهنم کردن استادیومهای کشور برای تراکتور» و در پی بروز مصادیق آن در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین از جمله اهانت به شجاع خلیلزاده و علیرضا بیرانوند و سر دادن شعارهای قومیتی و نژادپرستانه، هیأتمدیره باشگاه تراکتور طی نامهای رسمی، موضع خود را به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای مهدی تاج
با سلام و احترام،
بدینوسیله باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور، در چارچوب حقوق قانونی خود و با استناد به مقررات حاکم بر فوتبال ملی و بینالمللی، مراتب اعتراض رسمی، قاطع و مستند خویش را نسبت به وقایع رخداده در جریان مسابقات فصل جاری و فصل گذشته اعلام مینماید.
طی مسابقات فوتبال ایران، رفتارهایی شامل فحاشی سازمانیافته، توهین آشکار و سر دادن شعارهای قومیتی، تبعیضآمیز و تفرقهافکنانه علیه بازیکنان و ارکان باشگاه تراکتور صورت پذیرفته است که این اقدامات، بهطور مشخص مصداق نقض مواد ۶۷ و ۷۱ آئیننامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (ناظر بر توهین، فحاشی، رفتار غیرورزشی و اعمال تبعیضآمیز)، مغایر با ماده ۱۵ آئیننامه اخلاق فدراسیون فوتبال (اصل کرامت انسانی، منع تبعیض، مسئولیت مقامات و اشخاص وابسته)، و در تعارض آشکار با ماده ۱۵ آئیننامه مقررات انضباطی فیفا (FIFA Disciplinary Code) و اصول بنیادین منع تبعیض، نژادپرستی و رفتارهای تفرقهافکنانه مندرج در مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) میباشد.
باشگاه تراکتور تأکید مینماید که طبق بند ۲ ماده ۱۵ آئیننامه مقررات انضباطی فیفا که صراحتاً به وظایف فدراسیونهای عضو برای اعمال اقدامات ضروری و معقول جهت از بین بردن هرگونه رفتارهایی که میتواند به عنوان رفتار نژادپرستی یا دامن ردن به اختلافات قومیتی منجر شود، مسئولیت پیشگیری، کنترل و برخورد مؤثر با چنین تخلفاتی بر عهده فدراسیون فوتبال، هیئتهای استانی، باشگاه میزبان و کلیه عوامل اجرایی ذیربط میباشد و عدم اقدام مؤثر، خود میتواند موجب مسئولیت انضباطی و حقوقی گردد.
باشگاه تراکتور مجدداً تصریح مینماید که حفظ شأن، عزت، کرامت انسانی و امنیت روانی بازیکنان، کادر فنی و هواداران این باشگاه، بهمراتب مهمتر از هر نتیجه ورزشی است و این اصول، غیرقابل مصالحه تلقی میگردد.
باشگاه تراکتور تأکید میکند در صورت عدم توجه فدراسیون به حقوق قانونی این باشگاه و هوادارانش را از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی، از جمله فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، با جدیت پیگیری خواهد کرد.
بر این اساس و با استناد به مقررات یادشده، بدینوسیله اعلام میگردد:
ادامه حضور باشگاه تراکتور در مسابقات، منوط و مشروط به تحقق کامل، عملی و قابل احراز موارد ذیل بوده و تا زمان تحقق آنها، این باشگاه حق قانونی خود برای عدم حضور در مسابقات را محفوظ میدارد:
۱. برخورد انضباطی فوری، مؤثر و بازدارنده با کلیه عوامل و مسببین مستقیم و غیرمستقیم وقایع مذکور، از جمله رئیس هیئت فوتبال استان یزد و همچنین اشخاص و عوامل مرتبط در باشگاه پرسپولیس که حسب شواهد موجود، از فصل گذشته در هدایت، تسهیل یا عدم جلوگیری از این تخلفات نقش داشتهاند؛ برابر اختیارات حاصل از آئیننامه انضباطی و اخلاق.
۲. ارائه تضمین رسمی، کتبی و الزامآور از سوی فدراسیون فوتبال مبتنی بر اجرای دقیق مواد آئیننامه انضباطی و منشور اخلاقی در خصوص منع فحاشی، توهین و شعارهای قومیتی و تبعیضآمیز.
۳. اعلام شفاف و مکتوب اینکه در صورت تکرار تخلفات در موضوع مواد ۶۷ و ۷۱ آئیننامه انضباطی و ماده ۱۵ مقررات فیفا، چه ضمانتهای اجرایی مشخص، فوری و بازدارندهای (اعم از محرومیت تماشاگران، تعلیق مسابقه، کسر امتیاز، جریمه یا سایر مجازاتهای قانونی) اعمال خواهد شد.
۴. شناسایی، معرفی و تعیین تکلیف قطعی اشخاص و جریانهایی که عامدانه و مستمر در پی ایجاد تفرقه، نفاق و اختلاف میان اقوام، استانها و شهرهای کشور میباشند؛ امری که مغایر با اصول اخلاقی، وحدت ملی و مسئولیتهای مقرر در منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال است.
۵. تضمین رعایت اصل برابری و منع هرگونه تبعیض میان تیمها، بهویژه تیمهای شهرستانی، در کلیه تصمیمات داوری، اجرایی، انضباطی و مدیریتی، مطابق با اصول عدالت ورزشی و مقررات داخلی و بینالمللی.
بدیهی است در وضعیت موجود بایستی فدراسیون فوتبال شرایط فوق الذکر را فراهم آورد یا اینکه حکم به تعطیلی مسابقات فوتبال دهد؛ در غیر این صورت باشگاه تراکتور برای تداوم حضور در مسابقات تجدید نظر خواهد نمود.
جای بسی تأمل است که علیرغم تهدید علنی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگاران و اذعان مسئولان و عوامل رسانهای پیرامون این باشگاه در فضای مجازی مبنی بر فحاشی و جهنم کردن استادیومهای ایران برای تراکتور هیچ گونه واکنش و اتخاذ تدابیر لازم برای برخورد با این افراد و پیشگیری از اتفاقات برنامهریزی شده که در قزوین شاهد آن بودیم، صورت نگرفته است. شبیه آنچه در مورد فحاشی یک ساله به علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده و مهدی ترابی و خانواده آنها صورت گرفت و فدراسیون فوتبال صرفاً نظارهگر بود.
نظر شما