ثبت رکورد جدید شاخص کل بورس تهران؛ رشد فقط به خاطر جهش دلار

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴، معاملات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه فضای مثبت روزهای اخیر، با شتاب بیشتری در مسیر صعودی دنبال شد و اغلب شاخص‌های اصلی بازار در محدوده مثبت تثبیت شدند. افزایش معنادار ارزش معاملات و رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان داد که تقاضا در نمادهای بزرگ و همچنین بخشی از نمادهای متوسط و کوچک فعال‌تر از ساعات ابتدایی بازار ظاهر شده است.

البته باید این نکته مهم را در نظر داشت که همزمانی رشد شاخص‌های بورس با افزایش نرخ دلار باعث شده بازده ثبت‌شده بازار سهام بیش از آنکه واقعی باشد، چهره‌ای اسمی به خود بگیرد. در چنین شرایطی هرچند اعداد شاخص کل رو به بالا حرکت کرده‌اند، اما سنجش همین رشد در مقیاس دلاری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این افزایش صرفاً ناشی از افت ارزش پول ملی بوده و نه افزایش حقیقی ارزش شرکت‌ها. به بیان دیگر، سهامدارانی که بازده خود را با دلار مقایسه می‌کنند، عملاً با حفظ ارزش دارایی یا حتی کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند؛ موضوعی که این پرسش را پررنگ می‌کند که سبزپوشی بورس تا چه اندازه توانسته سود واقعی و پایدار برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

جهش شاخص کل و عبور از سطح ۴,۱۴۰,۰۰۰ واحد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۰۹:۳۵:۳۱ با افزایش ۴۴۴۵۴.۱۴ واحدی به عدد ۴,۱۴۳,۸۷۷.۳۱ واحد رسید. این رشد معادل ۱.۰۸ درصد بود و شاخص کل در این بازه بیشترین مقدار ۴,۱۳۸,۹۹۵.۱۷ واحد و کمترین سطح ۴,۱۲۸,۰۰۳.۰۴ واحد را تجربه کرد. تثبیت شاخص در سطوح بالاتر، بیانگر تداوم جریان تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز و لیدر بازار است.

رشد متوازن شاخص هم‌وزن

در معاملات امروز، شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با افزایش ۵۵۷۳.۲۳ واحدی به سطح ۱,۱۴۷,۶۲۷.۶۵ واحد رسید. این شاخص رشد ۰.۴۹ درصدی را ثبت کرد که نشان‌دهنده حضور تقاضا در دامنه وسیع‌تری از نمادهای بازار است. بیشترین مقدار شاخص هم‌وزن ۱,۱۴۷,۶۲۳.۲۵ واحد و کمترین سطح آن ۱,۱۴۶,۱۳۲.۱۴ واحد گزارش شد.

وضعیت شاخص‌های قیمت و آزاد شناور

شاخص قیمت وزنی ارزشی با افزایش ۷۸۱۳.۹۴ واحدی به عدد ۷۲۸,۳۹۱.۰۵ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن نیز رشد ۲۷۷۶.۶۵ واحدی را ثبت کرد و در سطح ۵۷۱,۷۶۲.۵۴ واحد ایستاد. همچنین شاخص آزاد شناور با افزایش ۶۰۶۶۱.۵۹ واحدی به رقم ۵,۱۷۸,۴۸۷.۱۱ واحد رسید که بیانگر تحرک مناسب در سهام دارای شناوری بالاتر است.

عملکرد بازار اول و دوم

در بازار اول بورس تهران، شاخص با افزایش ۴۳۷۶۱.۲۱ واحدی به سطح ۳,۳۸۲,۵۲۷.۷۸ واحد رسید و رشد ۱.۳۱ درصدی را ثبت کرد. شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۵۴۸۲۳.۷۱ واحدی در رقم ۷,۲۶۸,۴۶۹.۱۸ واحد قرار گرفت که معادل رشد ۰.۷۶ درصد بود. این روند نشان می‌دهد که فضای مثبت معاملات، هم بازار اول و هم بازار دوم را دربر گرفته است.

افزایش قابل توجه ارزش و حجم معاملات

در این بازه زمانی، تعداد ۲۲۶,۸۱۷ معامله در بورس تهران به ثبت رسید. حجم معاملات بازار به ۱۱.۹۲۹ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات نیز به حدود ۶۶,۲۸۱.۳۳۸ میلیارد تومان بالغ شد. ارزش کل بازار بورس تهران در این لحظه حدود ۱۲۴,۱۹۴,۷۵۹.۳۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که از افزایش ارزش اسمی بازار حکایت دارد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار، فملی با قیمت پایانی ۱۲,۶۲۰ ریال و اثر مثبت ۱۲۵۴۳.۲۱ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص کل ایفا کرد. پس از آن، نماد فولاد با تأثیر ۳۲۳۵.۳۵ واحد، نوری با ۳۲۲۵.۴ واحد، شپنا با ۳۱۴۶.۶۷ واحد، فارس با ۲۹۸۶.۴۸ واحد، وبملت با ۲۶۰۴.۴۹ واحد و شبندر با ۲۵۸۳.۳۴ واحد از دیگر نمادهای شاخص‌ساز بازار بودند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس تهران

بر اساس تعداد معاملات، نماد وبملت با ثبت ۱۵۲۹۶ معامله پرتراکنش‌ترین سهم بازار بود. پس از آن، فملی با ۷۰۴۷ معامله، خودرو با ۶۹۷۷ معامله، وتجارت با ۶۸۲۸ معامله، فولاد با ۶۶۲۰ معامله، وغدیر با ۶۵۵۸ معامله و ذوب با ۴۰۱۸ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس ایران نیز روندی مثبت حاکم بود. شاخص کل فرابورس تا ساعت ۰۹:۳۵:۳۱ با افزایش ۲۵۰.۵۱ واحدی به عدد ۳۴,۶۵۲.۰۲ واحد رسید که معادل رشد ۰.۷۳ درصد است. بیشترین مقدار ثبت شده این شاخص ۳۴,۷۰۲.۸۳ واحد و کمترین سطح آن ۳۴,۶۲۴.۲۶ واحد گزارش شد.

معاملات و ارزش بازار فرابورس

در این بازار، تعداد ۱۴۸,۴۱۷ معامله انجام شد. حجم معاملات به ۳.۶۶۸ میلیارد سهم و ارزش معاملات به ۴۳,۶۷۸.۲۸۹ میلیارد تومان رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۱۹,۰۸۷,۲۹۷.۶۲۴ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه نزدیک به ۴,۲۳۵,۴۱۵.۵۹۸ میلیارد تومان برآورد شد.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار، آریا با قیمت پایانی ۴۴,۲۰۰ ریال و تأثیر مثبت ۷۴.۹۱ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص فرابورس داشت. در مقابل، نماد بپاس با اثر منفی ۳۰.۰۷ واحدی بیشترین فشار کاهشی را بر شاخص وارد کرد.

از نظر تعداد معاملات، نماد بانیان با ۲۴۳۵۷ معامله پرتراکنش‌ترین سهم فرابورس بود. پس از آن، هانیکو با ۱۷۷۵۲ معامله، کیمازی با ۱۲۰۱۱ معامله، فزر با ۴۹۷۴ معامله، خاور با ۲۳۸۰ معامله، زفارس با ۱۴۰۷ معامله و کیسون با ۱۱۸۸ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.