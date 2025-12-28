یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در آینده نزدیک رقم خواهد خورد، تاکید کرد: شهرستان آرادان آماده برگزاری انتخابات است.

وی افزود: خوشبختانه اعضای شوراهای نظارت و اجرایی در آرادان و گرمسار انتخاب شده و شاهد برگزاری جلسات خوبی هستیم و در مجموع باید گفت همه آنچه باید برای یک انتخابات خوب رخ دهد در دست انجام است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از وظایف در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، بر عهده نمایندگان مجلس است و ما سعی داریم با همکاری با فرمانداری‌ها و ستاد انتخابات استان سمنان وظیفه خودمان را به بهترین نحو انجام دهیم.

عربی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که در این انتخابات باید مورد لحاظ قرار گیرد، دعوت از همه کسانی است که توان انجام کار چه در شهرها و چه در روستاها دارند، است، تاکید کرد: در این دوره از انتخابات شوراها هم مشارکت خوبی را شاهد خواهیم بود و هم فضایی که شکل خواهد گرفت به سمت گروه خاصی نخواهد بود زیرا نگاه مان حمایت از گروه خاصی نیست

وی ادامه داد: در مقوله بررسی صلاحیت‌ها که بخشی از آن برعهده هیئت اجرایی و بخشی بر عهده نمایندگان مجلس است نیز باید گفت اگر کسی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است و به نظام اعتقاد دارد حتی اگر بنا به شرایط، خطاهایی نیز داشته، می‌بایست مورد گذشت قرار گیرد البته مقصود خطاهای قابل گذشت است و خواهش ما از دستگاه‌های استعلام دهنده امنیتی و نظارتی این است که این موضوعات را در روند بررسی صلاحیت‌ها لحاظ کنند تا در زمینه نامزدها هم شاهد حضور پرشوری باشیم و هر کس که کاری از دستش بر می‌آید و توانی دارد، در میدان حاضر شود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود گفت: تائید صلاحیت‌ها در گرمسار و آرادان باید با نگاه کمک کننده باشد اما از سوی دیگر نباید اجازه داد کسانی که مشکل ساز برای این مردم و کشور هستند، با اختیاراتی که قانون به ما داده می‌بایست عمل شود.

عربی همچنین از ضرورت برخورد با متخلفان به عنوان یک اولویت و رویکرد ستاد انتخابات آرادان و گرمسار یاد کرد و گفت: بحث سو استفاده از امکانات دولتی یکی از مهمترین خط قرمزها است لذا باید با کسانی که چه خودشان و چه با واسطه از امکانات دولت و بیت المال برای مطرح کردن خودشان بهره می‌گیرند برخورد شود.