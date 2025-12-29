پیاتزا در مورد جزئیات تغییرات صحبت نکرده/مومنی مقدم تنها گزینه نیست

میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات مذاکره با پیاتزا و تغییرات در کادر فنی تیم ملی والیبال گفت: مذاکراتی با آقای پیاتزا درباره شرایط تیم ملی والیبال داشتیم. او در مسابقات قهرمانی جهان نظرش این بود که تیم نیاز به تغییرات دارد، اما در مورد اینکه این تغییرات در چه ابعاد و شامل چه افرادی باشد هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم. باید نظر قطعی خود را به ما اعلام کند و بعد اظهار نظر خواهیم کرد.
پیاتزا در مورد جزئیات تغییر هنوز صحبت نکرده است
وی درباره تغییرات در کادر فنی و انتخاب مؤمنی مقدم به عنوان دستیار پیاتزا گفت: مؤمنی مقدم سابقه خوبی در مربیگری دارد، اما او گزینه قطعی نیست. او و دیگر مربیان شانس برابر دارند. پیاتزا امسال با یک کادر فنی کار کرده و باید ببینیم آیا قصد دارد در کادر فنی تغییراتی ایجاد کند یا خیر. این اولین موضوعی است که باید بررسی کنیم. موضوع بعدی این است که اگر پیاتزا قصد تغییر در کادر فنیاش را دارد، آیا میخواهد خودش انتخاب کند یا علاقه دارد که ما مثل دفعه قبل یک لیست به او بدهیم و طبق آن انتخاب کند. اما همه اینها بستگی به این دارد که او تصمیم به تغییر در کادر فنی گرفته باشد. فعلاً هیچ چیزی به ما اعلام نکرده است.
رئیس فدراسیون والیبال افزود: البته به من گفته است که احتمالاً تغییراتی خواهیم داشت، اما هنوز دقیقاً نگفته که این تغییرات در بدنه کادر فنی یا در ترکیب تیم ملی خواهد بود. این موضوع را هنوز به ما اعلام نکرده و ما هم از آن مطلع نیستیم.
سرمربی تیم ملی لیگ والیبال را رصد میکند
تقوی درباره برنامههای تیم ملی برای سال ۲۰۲۶ گفت: تیم ملی والیبال ایران سال آینده قهرمانی آسیا را پیش رو دارد که در این رقابتها میتواند سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب کند. این مسابقات بسیار مهم است و ما در حال بحث و مذاکره برای آن هستیم. قطعاً به دنبال اردوهای تدارکاتی هم خواهیم بود. یکی از مسائلی که باعث خوشحالی ماست این است که پیاتزا بازیهای لیگ را رصد میکند. یک فضای ابری در بستر مجازی ایجاد کردهایم که فیلم تمام مسابقات لیگ برتر برای او بارگذاری میشود. او به من گفت همه فیلمها را میبینم، ولی باید ببینیم تا پایان سال سرمربی تیم ملی به چه ترکیبی میرسد.
رئیس فدراسیون والیبال تأکید کرد: پیاتزا گفته که تغییراتی در تیم ملی خواهیم داشت، اما همانطور که گفتم دقیقاً نگفته که این تغییرات در بخش بازیکنان، کادر فنی یا اجرایی است. اطلاعات دقیقی از این موضوع نداریم و پیاتزا نیز خواسته که در این زمینه بررسی بیشتری صورت گیرد.
او از الان در مورد بازگشت بازیکنان باتجربه صحبت نمیکند
تقوی در پاسخ به این سوال که آیا پیاتزا بر جوانگرایی تأکید دارد یا به بازگشت بازیکنان باتجربه تمایل دارد، گفت: هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. او فعلاً در حال بررسی بازیهای لیگ است. پیاتزا سرمربی بسیار حرفهای است و بعید است که به این زودی در مورد این موضوع اظهارنظر کند، زیرا ممکن است بعداً تصمیمات دیگری بگیرد و در این صورت دچار چالش شود. او نشان داده که بسیار هوشمند عمل میکند و به راحتی حرفی نمیزند که بعداً محدودیتی برای او ایجاد شود.
قراردادمان با مؤمنی مقدم تمام شده است
رئیس فدراسیون والیبال درباره وضعیت تیم ملی والیبال جوانان و تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال جوانان گفت: ما مسابقات آسیایی زیر ۱۸ سال را، سال آینده پیش رو داریم. در حقیقت این رده سنی نوجوانان است. اما چون سال گذشته مسابقات جهانی زیر ۱۹ سال را داشتیم، اکنون زیر ۱۸ سال که نوجوانان هستند باید در مسابقات آسیایی به میدان بروند. مؤمنی مقدم سرمربی تیم ملی والیبال جوانان قراردادش با این تیم تمام شده و به بهترین نحو ممکن نتیجه گرفته است. دو قهرمانی در آسیا و دو قهرمانی در جهان نشان میدهد که تواناییهای بسیار بالایی دارند.
از ظرفیت مربیان ایرانی باید به نحو احسنت استفاده کنیم
وی ادامه داد: اما در مورد ادامه همکاری، چون سال آینده تنها یک تیم ملی به مسابقات آسیایی میرود و بقیه رویدادها مربوط به بزرگسالان خواهد بود، باید ببینیم اگر پیاتزا تصمیم به تغییر داشته باشد، آیا مؤمنی مقدم جزو گزینهها قرار خواهد گرفت یا خیر. بعد از آن در مورد نوع همکاری با مؤمنی مقدم تصمیم خواهیم گرفت. هرچند من معتقدم او یک سرمایه ارزشمند در مربیگری است و با توجه به نتایج کسب شده و تکرار آنها که نشان داد هیچکدام از آنها اتفاقی نبوده است، باید از ظرفیت مربیان خود به نحو احسن استفاده کنیم. اما در مورد تیم بزرگسالان، بدون شک مسیر ما با پیاتزا ادامه خواهد داشت و در عرصه فنی تنها او باید تصمیم نهایی را بگیرد.
