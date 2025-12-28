به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با جمعی از اعضای بنیاد ملی نخبگان، با هدف تبادل نظر و بهرهگیری از دیدگاهها و نظرات نخبگانی در حوزه دیپلماسی و روابط خارجی در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این نشست، پانزده نفر از نخبگان حاضر، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در حوزههای مختلف مرتبط با عملکرد وزارت امور خارجه از جمله بهکارگیری هوش مصنوعی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، تقویت دیپلماسی علمی، توسعه همکاریهای بینالمللی دانشگاهها، مدیریت منابع آب و دیپلماسی آب، نظم نوین منطقهای و ارتقای تصویر بینالمللی کشور مطرح کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست، با تأکید بر اهمیت نقش نخبگان در ارتقای کیفیت تصمیمسازی و تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی، اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیتهای فکری و علمی نخبگان میتواند به پویایی، ابتکار و کارآمدی بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور کمک کند و مسیر مواجهه هوشمندانه با تحولات پیچیده بینالمللی را هموار سازد.
عراقچی با اشاره به ضرورت روزآمدسازی ابزارها و رویکردهای سیاست خارجی افزود: استفاده هدفمند از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، تقویت دیپلماسی علمی، توسعه تعاملات بینالمللی دانشگاههای کشور و توجه ویژه به موضوعات مهمی همچون دیپلماسی آب، از محورهایی است که میتواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات منطقهای و جهانی ارتقا دهد.
وزیر امور خارجه همچنین با تأکید بر نقش دیپلماسی علمی در پیوند دادن ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشی کشور با نیازهای سیاست خارجی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد با همکاری نخبگان و مراکز علمی، ساز و کارهای مؤثری برای پیگیری گسترش تعاملات علمی و فناورانه در سطح بینالمللی طراحی و اجرا کند.
عراقچی ضمن قدردانی از مشارکت فعال و ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای مبتکرانه از سوی نخبگان، بر تداوم برگزاری اینگونه نشستها و استفاده عملی از نظرات و پیشنهادهای ارائهشده در فرآیندهای سیاستگذاری و اجرایی وزارت امور خارجه تأکید کرد.
