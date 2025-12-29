آغاز موج جدید بارش ها در آذربایجان غربی؛ کولاک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادقی‌پور روز دوشنبه در بازدید از مرکز مدیریت راه‌های استان با اشاره به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی و احتمال وقوع کولاک در محورهای مواصلاتی، از رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری در جاده‌ها به‌طور جدی پرهیز کنند.

وی با تأکید بر اینکه کولاک لزوماً همراه با بارش برف نیست، اظهار کرد: کولاک می‌تواند صرفاً در اثر وزش باد شدید و طوفان، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، گردنه‌ها و پیچ‌های جاده‌ای رخ دهد و دید رانندگان را به‌شدت کاهش دهد؛ بنابراین با توجه به کوهستانی بودن آذربایجان غربی لازم است این موضوع در برنامه‌ریزی سفرها مدنظر قرار گیرد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به استقرار ماشین آلات راهداری در محورهای ارتباطی و تأمین سن و ماسه مورد نیاز افزود: در صورت ضرورت تردد، رانندگان باید پیش از حرکت از ایمنی کامل وسیله نقلیه اطمینان حاصل کرده و زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را حتماً به همراه داشته باشند.

صادقی‌پور با اشاره به اقدامات راهداری در زمان بارش‌ها گفت: اولویت نیروهای راهداری در عملیات زمستانی، بازگشایی و ایمن‌سازی راه‌های اصلی و شریانی، سپس محورهای فرعی و در نهایت راه‌های روستایی است تا ترددهای ضروری بدون وقفه انجام شود.

وی از هموطنان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها و محدودیت‌های ترافیکی، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته یا از این سامانه اطلاعات لازم را دریافت کنند.