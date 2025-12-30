به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه مشترک با مدیران چهار باشگاه لیگ برتری گفت: بعضی رفتارها در فوتبال خارج از چارچوب اخلاقی است. قرار شد باشگاهها فضا را خودشان مدیریت کنند. دنبال رفتار ایجابی هستیم.
وزیر ورزش پس از دیدار با مدیران باشگاههای پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان ادامه داد: تلاش این است که رفتار سلبی نداشته باشیم ولی در قانون این اختیار داده شده که با مسائل انضباطی برخورد کنیم.
دنیامالی درباره ورود قاطع به تخلفات هنجارشکنانه یادآور شد: طبق قانون داور اگر تشخیص دهد فضای موجود خارج از چارچوب اخلاقی است و شعارهای ساختارشکنانه داده میشود میتواند در هر زمان بازی را قطع کند. این بازیها مورد بررسی قرار میگیرد و اگر مشخص شود تیم متخلف را بازنده ۳ بر صفر اعلام میکنیم.
وی درباره حاشیههای اخیر به وجود آمده گفت: نمیخواهیم تماشاگران را به خاطر یک عده قلیل محروم کنیم. از باشگاهها میخواهیم خودشان در مسائل اخلاقی پیشگام باشند. نباید احساسات مردم جریحه دار شود.
دنیامالی افزود: هر باشگاهی که خارج از چارچوب رفتار کند با جرایم سخت مواجه میشود. هیچ تعارفی با باشگاهها نداریم و از قانون استفاده میکنیم. نباید کاری کنیم که احساسات زنان و مردان جریحهدار شود و باید تلاش کنیم که فضای فوتبال دلچسب و زیبا باشد. دختران و زنان ما به ورزشگاههای فوتبال میروند و آن محیط مقدس میشود و نگاه حاکمیت این است که فضای دلچسبی داشته باشیم. وظیفه میهمان شرایط پذیرایی خیلی خوب از تیم میهمان است و چنین مواردی را نهایی میکنیم و نتایج آن را رضد میکنیم.
