حاجی بابایی: مجلس فردا خبر مهمی برای مردم دارد؛ هراس دشمن از ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در کرمان گفت: مجلس فردا تصمیم مهمی در پیش دارد و خبر مهمی اعلام خواهد شد که در چارچوب همین شرایط جنگی و منافع ملی کشور است.

وی افزود: در امروز زمان تصمیم‌های عادی نیست و همه اقدامات باید متناسب با شرایط حساس کشور و منافع ملت ایران اتخاذ شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بر لزوم تقویت دولت گفت: نظر رهبر انقلاب کاملاً روشن است؛ دولت باید تقویت شود و اشکالات باید اصلاح شود،.

وی ادامه داد: تضعیف دولت در شرایط جنگی به صلاح کشور نیست واگر جایی نیاز به ترمیم وجود دارد، باید با کم هزینه ترین روش انجام شود.

حاجی‌بابایی افزود: امروز باید با صبر، عقلانیت و ایستادگی میدان‌داری کرد تا هزینه‌های دشمن افزایش و هزینه‌های ما کاهش یابد.

وی با اشاره به شخصیت و سیره شهید قاسم سلیمانی، تأکید کرد: حرکت این شهید همواره هدفمند و در راستای منافع عالیه نظام، اسلام و مردم بوده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهید سلیمانی خود را برای انقلاب می‌خواست و این مسیر فداکاری، ویژگی اصلی تفکر انقلابی است.

حاجی‌بابایی، با استناد به فلسفه قیام امام حسین (ع)، قیام را امری شخصی ندانست و بیان داشت: سیدالشهدا (ع) برای حفظ امامت و معرفی اسلام ناب به شهادت رسیدند؛ شهید سلیمانی نیز همین مسیر را دنبال می‌کرد.

وی افزود: هرچه مقام معنوی شهید سلیمانی ارتقا یافت، خداوند او را بیشتر به جهانیان معرفی نمود و عظمت این حادثه قابل تصویرسازی کامل توسط هنر نیست.

ایران؛ قدرت تأثیرگذار در معادلات جهانی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی وظیفه امروز جهان اسلام را کنار گذاشتن «اسلام آمریکایی» و تبیین «اسلام ناب» دانست و اظهار داشت: امروز جهان، اسلام را از طریق غزه و جبهه مقاومت می‌شناسد؛ اسلامی که بر پایه حق، حقیقت و عدالت استوار است.

حاجی بابایی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات بین‌المللی را موجب افزایش فشارهای دشمن برشمرد و با بیان اینکه جنگ اقتصادی و جنگ تبلیغاتی هر دو اهرم اصلی این رویارویی هستند گفت: در جنگ تبلیغاتی، دشمن با تولید حجم انبوهی از اخبار مسموم و ناامیدکننده، تلاش می‌کند افکار عمومی را علیه نظام شکل دهد.

چالش‌های داخلی و مقابله با تخریب چهره‌ها

حاجی‌بابایی؛ با انتقاد از اقلیت محدودی از مسئولان که منافع شخصی را بر خدمت عمومی ترجیح می‌دهند گفت: این افراد مورد تنفر ملت هستند و در مقابل آنها شخصیت‌هایی چون شهیدان سلیمانی، باقری، سلامی، شادمانی و حاجی‌زاده می‌باشند که مظهر فداکاری برای عزت و اقتدار ایران هستند.

وی شیوه تبلیغات کنونی دشمن را «ارجاف خبری» توصیف کرد که با شبیه‌سازی به ریختن سم در منبع آب، افکار عمومی را هدف قرار می‌دهد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نفوذ فضای مجازی، ما باید توطئه‌ها را در شرایط جنگی درک کنیم و تصمیمات امروز، باید مبتنی بر همین شرایط اتخاذ شود.

حاجی بابایی، فرماندهی این جنگ را منحصراً در اختیار رهبر انقلاب دانست و تبعیت از دستورات ایشان را الزامی قلمداد کرد.

هراس دشمن از ملت ایران

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، هراس آمریکا از ملت ایران را فراتر از قدرت نظامی و موشکی دانست و عنوان کرد: هوشیاری و غیرت ملت ۹۰ میلیونی موجب عقب‌نشینی دشمن شده است.

وی با تأیید وجود گلایه‌مندی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، اطمینان داد که ملت ایران هرگز کشور و آرمان‌ها را رها نخواهد کرد، هرچند که دشمن در تلاش است با بزرگ‌نمایی ضعف‌ها، نظام را مخدوش جلوه دهد.

حاجی‌بابایی در خصوص وظایف قوای مجریه و مقننه، دولت را به اتخاذ «تصمیمات بزرگ و شجاعانه» در شرایط فعلی فراخواند و تأکید کرد: افزایش‌های ۲۰ درصدی حقوق کفایت نمی‌کند؛ دولت باید امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی با قیمت ثابت را تضمین نماید.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع، تصریح کرد: شهدا زنده‌اند و فرمانده دل‌ها «شهید سلیمانی» دقیقاً همین مسیر را ادامه می‌داد.

وی افزود: هر فردی در دفاع از کشور و انقلاب به اندازه توان خود نقش داشته، به همان اندازه انقلابی است.

حاجی بابایی، ادامه داد: مردمی که نظام خود را دوست دارند، حق دارند اعتراضات خود را منتقل کنند، اما در بزنگاه‌ها پای استقلال ایستاده‌اند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افول «اسلام آمریکایی» و پیروزی قطعی جبهه مقاومت را نتیجه تحولات منطقه‌ای دانست و گفت: حیثیت مدعیان حقوق بشر در غزه شکسته شده است.

وی، قدرت نظامی ایران و هوشیاری فرماندهان را عاملی برای پاسخگویی محکم به هرگونه اقدام احتمالی دانست و افزود: چندقطبی شدن جهان یک واقعیت قطعی است که منافع ایران را تضمین می‌کند.