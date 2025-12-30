  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

استان اصفهان چهارشنبه تعطیل شد

استان اصفهان چهارشنبه تعطیل شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه استان اصفهان به دلیل یخبندان و برودا هوا تعطیل اعلام شد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به کاهش محسوس دما و ناترازی های حوزه تأمین انرژی در بخش گاز و برق، کارگروه اضطرار مدیریت بحران استان تشکیل جلسه داد.

وی ادامه داد: در نشست امروز و با توجه به شرایط موجود و پیش رو مقررشد؛ ادارات، مؤسسات آموزش عالی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مراکز آموزشی استان تعطیل گردند و همچنان دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی و فوریتی ومراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی، امدادی و فوریتی ارائه خدمت نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از هم استانی‌ها ی گرامی در خواست نمود با رعایت اصول ایمنی بهداشتی در برابر موج سرما نسبت به تنظیم دمای وسایل گرمایشی ساختمانها بر روی دمای آسایش ۱۸ درجه سانتی گراد واستفاده بهینه از انرژی برق و گاز در روزهای جاری با کاهش حداقل ۲ درجه سانتی گراد دمای منزل کاهش مصارف برق در جهت تأمین پایدار گاز برای مشترکین همکاری نمایند.

شیشه فروش عنوان کرد: تمامی ادارات و اماکن دولتی موظف می‌باشند نسبت به خاموش نمودن سیستم‌های گرمایشی و موتور خانه‌ها در روزهای تعطیل اقدام نمایند.

وی افزود: از آحاد مشترکین خانگی و صنفی صمیمانه تقاضامندیم که در صرفه جویی حداکثری و رعایت اصول بهره وری در مصرف انرژی به منظور عبور از موج سرمای فعلی همکاری نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بمنظور ارائه خدمات فوریتی، ۴۷۰ تیم امدادرسان در بخش‌های گاز، برق و تیم‌های پشتیبانی و فوریتی برای خدمت رسانی به مردم استان آماده هستند.

کد خبر 6707601

    نظرات

    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      12 7
      پاسخ
      چرا الکی تعطیل میکنید چرا
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      11 6
      پاسخ
      هوا عالیه چرا تعطیل میکنید چرا اینقدر بی عدالتیه
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      12 14
      پاسخ
      الان برای چی تعطیل شد تو این هوای عالی؟؟؟؟!؟؟!!!
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      15 7
      پاسخ
      دلیلی تعطیل کردن چی بود هوا عالیه که
    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      7 5
      پاسخ
      یه روز برای آلودگی ،یه روز برف، یه روز سرد،یه روز گرم آخه چرا الکی تعطیل میکنید
      • ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
        3 0
        چرا الکی تعطیل میکنن مدارس را آخه امروز که هوا زیاد سرد نبود😥😢😭😠
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      10 11
      پاسخ
      ته بی عدالتی که میگن اینجاست الان برای چی تعطیل شد با این هوای عالی،واقعا آموزش براتون مهم نیست
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      7 3
      پاسخ
      خیلی مسخره بازیه الان تعطیل شد با این هوای خوب
    • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      7 4
      پاسخ
      تو این هوای عالی نباید تعطیل می کردید واقعا مردم رو عذاب میدید
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      2 0
      پاسخ
      واقعا تو این هوای خوب تعطیل شد؟؟؟؟ یا نه
    • IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      2 0
      پاسخ
      نه از بس که اوضاع جیب مردم خوبه حالا هی تعطیل کنید
    • احمد IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      2 0
      پاسخ
      ۳روز تعطیلی یعنی چهارشنبه و پنج شنبه هم که از قبل تعطیل بوده وجمعه یعنی ۳ روز حقوق بدون کار و فعّالیت این نمونه عدالت اسلامی و علوی است
    • CO ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      2 1
      پاسخ
      چرا الکی تعطیل میکنید
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      2 0
      پاسخ
      تورابخدا دست بردار ..یعنی چه؟یکروز هواسرده،یکروزآلوده س،یکروزگازوبرق نیس.تعطیل.تعطیل.یه مشت دانش آموز تنبل بیچاره تحویل جامعه میشه.بنده خداخانواده ها هزینه سرویس ولوازم التحریرو...بی فایده.
    • اسحاق IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کاش کلا تعطیلش میکردید ماهم بفهمیم کجای کاریم
    • اسحاق IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چرا؟ هوا که خوبه
    • IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      این بی عدالتیه که بچه هامون درست آموزش نمیبینند
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ای خدا چرا تعطیل میکنید چه سیاست غلطی کجاش سرده مثلا گفتن زمستان .چرا ظلم میکنید اینقدر هزینه کردیم از کجا باید مدرسه سرویس بچه بیاریم که شما ها ظلم کنید اصلا بزارید برن مدرسه بخدا لازم نیست بخاری روشن کنید بچه ما بزارید سرما بخورن.بس کنید این روش های غلط
    • رومینا IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اخه فقط تعطیل شد دختر من هیچی یاد نگرفت

