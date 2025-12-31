آذربایجان غربی مهیای اعتکاف؛ ۲۸۰ مسجد میزبان معتکفین می شود

خبرگزاری مهر- گروه استانها، سکینه اسمی: ماه رجب، بهار معنویت برای انسانهای مؤمن است. این ماه فرصتی است برای بازسازی روح، اصلاح نفس، توبه، تغییر و تحول. به عبارتی، ماه رجب یک فرصت استثنایی برای بازسازی شخصیت انسان است.
در ماه رجب، ثواب هر عمل نیکو چند برابر میشود. هر نمازی، هر قرآنی، هر ذکری، پاداش بیشتری دارد. در روایات آمده است که خداوند در آسمان هفتم فرشتهای به نام داعی قرار داده که هر شب تا صبح ندا میدهد: «کجایند عبادتکنندگان؟ کجایند دعا کنندگان؟ کجایند استغفار کنندگان؟» ذکر استغفار و تسبیح در این ماه بسیار سفارش شده است. همچنین خواندن سوره قل هو الله احد فضیلت فراوانی دارد.
ماه رجب ماه استغفار، ماه بزرگ خدا، ماه بهار خودسازی، ماه مناسبتهای پرخیر و برکت، ماه نبوت، و ماه زیارت اولیا خداست. پس باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم. ماه رجب، ماه نزدیکی به خدا است و باید از آن نهایت بهره را برد.
اعتکاف یکی از عبادات که خداوند نصیب برخی بندگان مقرب خود میکند تا معتکفین چند روزی را در مساجد به دور از همه مشغلههای دنیوی سپری کنند.
امسال هم همچون سالهای گذشته از اذان صبح شنبه ۱۳ رجب همزمان با سالروز ولادت امام علی علیه السلام تا اذان مغرب دوشنبه ۱۵ رجب ۲۸۰ مسجد استان میزبان روزه داران اعتکاف کننده خواهد بود...
ساماندهی ۲۸۰ مسجد برای اعتکاف در آذربایجان غربی
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانغربی در خصوص آماده سازی استان برای برگزاری مراسم اعتکاف گفت: ۲۸۰ مسجد در سطح استان در قالب مساجد محوری طرح «محراب» برای برگزاری آئین اعتکاف ساماندهی شدند اقدامی که با هدف تقویت نقش مسجد در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای انجام شده است.
محسن رضایی، با اشاره به فعالیت کانونهای مساجد در قالب قرارگاه ملی مسجد گفت: از زمان شکلگیری این قرارگاه، کانونهای فرهنگی هنری مساجد بهعنوان یکی از اعضای فعال، نقش مؤثری در تحقق مأموریتهای آن ایفا کردهاند.
وی با بیان اینکه مأموریت ویژه قرارگاه ملی مسجد برای کانونهای مساجد، راهبری و سکانداری حوزه رسانه است، افزود: رویکرد ما تبدیل مسجد به یک رسانه اثرگذار و محلهمحور است؛ رسانهای که بتواند نقش هدایتگری فرهنگی را در سطح محلهها بر عهده بگیرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان با تأکید بر اهمیت انعکاس اخبار مسجد و محله تصریح کرد: هر مسجد باید دارای یک نیروی رسانهای آموزشدیده باشد تا بتواند از درون مسجد، روایتگر فعالیتها و ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی باشد.
رضایی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره عکس اعتکاف از سال جاری گفت: علاقهمندان حاضر در مراسم اعتکاف میتوانند در دو بخش حرفهای و موبایلی، تصاویر خود از حالوهوای اعتکاف را ارسال کرده و از جوایز ارزشمند این جشنواره بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر آثار تربیتی و اجتماعی اعتکاف افزود: اعتکاف نقش مؤثری در آرامش روحی، تقویت معنویت فردی و مصونسازی جوانان در برابر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی دارد و تجربه خلوت با خدا، زمینهساز خودآگاهی، مسئولیت پذیری و رشد اخلاقی نسل نوجوان و جوان میشود.
۷۰ درصد شرکتکنندگان در آئین اعتکاف امسال در استان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی در حاشیه مراسم خادمان اجرایی اعتکاف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ۷۰ درصد شرکتکنندگان در آئین اعتکاف امسال در استان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند؛ آماری که نشاندهنده گرایش و استقبال قابل توجه نسل جدید از برنامهها و آموزههای معنوی است.
حجتالاسلام والمسلمین منصور امامی، با تأکید بر جایگاه بنیادین معنویت در مکتب اسلام گفت: معنویت در دین اسلام صرفاً یک برنامه مقطعی یا رویکردی تکنیکی نیست، بلکه راهبردی اساسی، سبک زندگی و بخشی از هویت وجودی انسان مسلمان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در آئین اعتکاف، بیانگر اقبال عمیق نسل جدید به مسیر معنویت و آموزههای دینی است، گفت: بستههای متنوع محتوایی از جمله کتاب ویژه اعتکاف با عنوان «حالت پرواز» برگرفته از طرح «زندگی با آیهها» تهیه و تدوین شده است تا ایام اعتکاف بهعنوان سه روز اتصال پرسرعت به آسمان با محوریت قرآن کریم برای معتکفین رقم بخورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: اعتکاف یکی از عمیقترین آئینهای عبادی در فرهنگ اسلامی است که از آن بهعنوان «اُمّ العبادات» یاد میشود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آن را «جامعه عبادات» توصیف کردهاند.
پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی تعداد معتکفین در آذربایجان غربی
وی با اشاره به شعار امسال اعتکاف با عنوان «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» افزود: اعتکاف فرصتی برای خودسازی فردی و تقویت همبستگی اجتماعی است و نباید آن را صرفاً یک عبادت فردی دانست.
حجت الاسلام امامی با بیان اینکه اعتکاف سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است، تصریح کرد: امسال اعتکافهای تخصصی ویژه نوجوانان، دانشآموزان، دانشجویان و همچنین برنامههای مادر فرزندی و مادر دختری بهصورت ویژه برگزار میشود و حضور نسل نوجوان و جوان در ثبتنامها بسیار چشمگیر است.
وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه در این سه روز معتکفان روزه بوده و تدارکات لازم برای این بخش انجام شده، برنامههای دیگری نظیر سخنرانی، حلقههای بصیرتی، جشن و عزاداری، مشاوره، محافل انس با قرآن، قرائت ادعیه و زیارت نامه، تفسیر قرآن کریم، و برگزاری مسابقه برای این سه روز در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام امامی با اینکه امسال مراسم اعتکاف بهصورت مردمی برگزار خواهد شد، افزود: در این مناسک، برنامههای فرهنگی و معنوی متنوعی از جمله سخنرانیها، جشنها، عزاداریها، قرائت ادعیه و زیارتنامهها، مشاورههای فردی، گفتمانهای دینی، محافل انس با قرآن، تفسیر آیات، پرسش و پاسخ، حلقههای بصیرتی-معرفتی و تربیتی، و برگزاری مسابقات برای معتکفان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: تبیین و بیان احکام و معارف دینی، سخنرانی، برگزاری محافل انس با قرآن، برپایی ادعیه توسط مادحین و ذاکرین اهل بیت (ع) از جمله دیگر برنامههایی خواهد بود که در روزهای مختلف اعتکاف در کنار راز و نیاز معتکفین اجرا میشود.
مساجد نقش راهبردی در برگزاری اعتکاف دارد
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد آذربایجانغربی با تأکید بر نقش راهبردی مسجد در برگزاری اعتکاف، گفت: تعمیق و تثبیت حالات معنوی معتکفین، مأموریت اصلی متولیان این آئین عبادی است و نباید به ایام محدود اعتکاف بسنده شود.
حجتالاسلام والمسلمین علی قنبری خدمت در مسجد و اعتکاف را نعمتی الهی دانست و اظهار کرد: توفیق خادمی در این عرصه، مسئولیتی سنگین و فرصتی ارزشمند برای تقرب به خداوند متعال است که شکر عملی آن، تلاش برای ارتقای کیفیت این آئین معنوی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه اعتکاف در تربیت معنوی افراد، افزود: اعتکاف یک حرکت عمیق فرهنگی عبادی است که میتواند منشأ تحولات ماندگار در سبک زندگی دینی افراد باشد و مطابق با تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، باید برنامهریزیها بهگونهای انجام شود که آثار معنوی آن پس از پایان اعتکاف نیز در رفتار و نگرش معتکفین استمرار یابد.
مسئول قرارگاه ملی مساجد آذربایجانغربی با بیان اینکه مسجد، محور و رکن اصلی شکلگیری اعتکاف است، تصریح کرد: هرچه کارکردهای مسجد تقویت شود، دامنه اثرگذاری اعتکاف نیز از سطح فردی فراتر رفته و خانواده و جامعه را در بر خواهد گرفت و این موضوع نقش مساجد را در ارتقای معنویت اجتماعی پررنگتر میکند.
حجتالاسلام قنبری در ادامه با تشریح ساختار و مأموریت قرارگاه ملی مسجد، خاطرنشان کرد: این قرارگاه با هدف ایجاد همافزایی، انسجام و هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و اجرایی شکل گرفته و تلاش دارد بستر برگزاری منسجم، مردمی و اثرگذار آئین اعتکاف را در سراسر استان فراهم کند.
۳۴ مسجد خوی میزبان معتکفین است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی با بیان اینکه امسال ۳۴ مسجد خوی میزبان معتکفین است، گفت: مسجد سیدالشهدا مخصوص آقایان و مسجد حاج بابا مخصوص طلاب و روحانیون و ۵ مسجد در بخشها و روستاها و ۲۷ مسجد مخصوص دانش آموزان و دانشجویان است.
حجت الاسلام محسن مسلمی در این زمینه با بیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف سال جاری همراه با سراسر کشور با حضور ۱۷٠٠ نفر از دانش آموزان پسر و دختر در ۳۴ مسجد خوی برگزار میشود، ادامه داد: با همکاری اداره آموزش و پرورش تا پایان مدت ثبت نام تعداد معتکفین دانش آموزی به ۲٠٠٠ هزار نفر خواهد رسید.
وی گفت: یکی از نکات قوت اعتکاف امسال در خوی، اعتکاف مادر دختری است که در بعضی مساجد برگزار میشود، بارزترین قسمت این برنامه آماده سازی امکانات رفاهی در مساجد مورد نظر برای نگهداری بچههای کوچک توسط مادران معتکف میباشد.
رئیس تبلیغات اسلامی خوی گفت: ویژه برنامه خاصی که امسال برای اولین بار در خوی برگزار میشود افتتاحیه تجمیعی اعتکاف دانش آموزی است که با حضور دانش آموزان معتکف به همراه خانواده آنها در شب ولادت امام علی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در مصلی نماز جمعه با سخنرانی استاد ماندگاری برگزار میشود.
حجت الاسلام مسلمی افزود: در این همایش، مراسم شب ولادت امیر مؤمنان علی (ع) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد و در همین برنامه بستههای فرهنگی به همه دانش آموزان معتکف اهدا خواهد شد.
وی درباره برنامههای فرهنگی و مذهبی اعتکاف دانش آموزی نیز گفت: به همت طلاب و روحانیون برادران و خواهران برنامههای خاص تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، برنامه زندگی با آیهها، برگزاری نماز جماعت اول وقت، حلقههای تبیینی و معرفتی، جلسات صمیمی پرسش و پاسخ مذهبی و اجتماعی و جلسات تبیین وجوب حجاب و عفاف مخصوص دختران و سخنرانیهای مذهبی، قرائت دعاهای کمیل و توسل و چندین برنامه دیگر فرهنگی در اعتکاف دانش آموزی اجرا خواهد شد.
اعتکاف فرصتی است برای همه ما که گناهان و آلودگیهای خود را از بین ببریم و با نفس خودمان مبارزه کنیم. دلمان را نورانی و قلبمان را صفا ببخشیم و به روحمان جلا ببخشیم نورانیت بدهیم، این سنت یک سنت دیرینه و قدیمی است که قبل از اسلام هم این حالات برای ارتباط با خدا انجام میشد. خدای سبحان در قرآن ۹ مرتبه پیرامون اعتکاف سخن گفتهاست.
یکی از راهبردهای مهم و اساسی جامعه دینی، اعتکاف است و جامعهای که در آن فرهنگ اعتکاف نهادینه شده باشد بسیاری از جواناناش در برابر بدیها مصون هستند، حضور در اعتکاف، همچون سپری کردن دورهای در خوسازی بسیار ارزشمند است و جامعه را از بسیاری از سیبها محفوظ میدارد.
