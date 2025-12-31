اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت
خبرگزاری مهر – گروه استانها: ایامالبیض ماه رجب هر سال فرصتی تازه برای بازگشت به خویشتن و پیوند دوباره با خداوند فراهم میآورد. در این روزها، مساجد سراسر ایران میزبان مؤمنانی هستند که سه روز را در خلوت معنوی، دعا، تلاوت قرآن و تفکر سپری میکنند. اعتکاف، سنتی ریشهدار در فرهنگ اسلامی، نه تنها عبادتی فردی برای پالایش روح و دل است، بلکه بستری برای همبستگی اجتماعی و تقویت ارزشهای مشترک میان مردم به شمار میرود.
در استانهای مختلف کشور، جلوههای متنوعی از این آئین دیده میشود؛ این مراسم در مساجد بزرگ و دانشگاهها با حضور گسترده جوانان و دانشجویان حال و هوای خاصی مییابند.
طی سالهای اخیر حضور نسل نوجوان و جوان در این مراسم خودنمایی میکند، اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست؛ بلکه تمرینی برای ساده زیستن، کنار گذاشتن تعلقات دنیوی و تقویت روحیه جمعی است. سه روز ماندن در مسجد، با کمترین امکانات و بیشترین توجه به معنویت، نمادی از استقامت در برابر سختیها و تمرینی برای اتحاد و همدلی در جامعه است. این آئین، در حقیقت مدرسهای برای زندگی است؛ مدرسهای که در آن انسان میآموزد چگونه با صبر، ایمان و همبستگی، مسیر دشوار زندگی را طی کند.