ثبت‌نام معتکفان در گلستان تاسحر ادامه دارد؛ ثبت نام بیش از۲۸هزار معتکف

گرگان-معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ثبت‌نام معتکفان تا آخرین لحظات سحر ادامه دارد و تاکنون ۲۸ هزار نفر در استان برای حضور در مراسم اعتکاف نام‌نویسی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۸ هزار نفر در سطح استان برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند و این آمار با توجه به ادامه ثبت‌نام تا آخرین لحظات سحر، همچنان رو به افزایش است.

وی افزود: امسال مراسم اعتکاف در ۳۶۲ مسجد استان گلستان برگزار می‌شود که این گستردگی، امکان حضور اقشار مختلف مردم را در این آئین معنوی فراهم کرده است.

دیلمی با اشاره به استقبال گسترده نسل جوان اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های شاخص اعتکاف امسال، حضور پررنگ جوانان و نوجوانان است که نشان‌دهنده رشد گرایش‌های معنوی در میان نسل جدید است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: در کنار اعتکاف‌های عمومی، برنامه‌های متنوعی از جمله اعتکاف مادر و دختری، پدر و پسری و اعتکاف مادر و نوزاد نیز در استان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تقارن مراسم اعتکاف با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: در برنامه‌های امسال، به معرفی و تبیین مکتب حاج قاسم و ابعاد شخصیتی، اخلاقی و انقلابی این شهید بزرگ پرداخته خواهد شد.

