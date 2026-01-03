محسنی: آیین معنوی اعتکاف در ۱۴۷ مسجد اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۱۴۷ مسجد استان اردبیل از جمله ۳۷ مسجد محوری شهرستان اردبیل برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم و اقشار مختلف، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان، از این آئین افزود: حدود نیمی از معتکفان شرکت‌کننده در استان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که این میزان نشان‌دهنده علاقه‌مندی نسل جوان به برنامه‌های دینی و معنوی است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بیان کرد: سال گذشته تنها ۶۷ مسجد در سطح استان میزبان مراسم اعتکاف بود، اما امسال با افزایش قابل‌توجه، شمار این مساجد به ۱۴۷ مورد رسیده که بیانگر رشد چشمگیر گرایش مردم به عبادت و خودسازی معنوی است.

وی ادامه داد: شمار معتکفان نیز نسبت به سال گذشته رشد بیش از دو برابری داشته و از حدود چهار هزار نفر به بیش از ۹ هزار نفر رسیده است. این استقبال گسترده به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان نویدبخش تقویت ایمان و معنویت اجتماعی در جامعه اسلامی است.

محسنی ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش به‌دلیل جابه‌جایی برنامه امتحانات مدارس تصریح کرد: این اقدام باعث شد زمینه حضور پررنگ دانش‌آموزان در آئین اعتکاف فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از معتکفان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و معرفتی در مساجد گفت: در طول سه روز برگزاری این مراسم، حلقه‌های بصیرتی، محافل قرآنی، دعا و نیایش‌های جمعی، سخنرانی‌های اخلاقی، مسابقات کتاب‌خوانی و جشن‌های مذهبی تدارک دیده شده تا شرکت‌کنندگان ضمن خلوت با خداوند، روح خود را از آلودگی‌های نفسانی پالایش دهند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل افزود: آئین اعتکاف امسال از بامداد شنبه سیزدهم دی‌ماه، هم‌زمان با ولادت باسعادت امام علی (ع)، آغاز شده و تا غروب دوشنبه پانزدهم دی‌ماه، مصادف با پانزدهم رجب، ادامه دارد.

وی با اشاره به نقش محوری مساجد در ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی خاطرنشان کرد: حضور گسترده نسل نوجوان در این آئین فرصتی مغتنم برای تقویت ایمان، خودسازی روحی و تحکیم پیوند میان جوانان و مسجد به‌شمار می‌رود.

محسنی در پایان گفت: شعار امسال اعتکاف «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» انتخاب شده و برای گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان، طلاب، مادران و فرزندان، و معتکفان تازه‌کار برنامه‌های جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.