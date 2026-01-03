ولدان: اعتکاف سه روز طلایی برای شکوفایی فطرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان شامگاه شنبه در جمع معتکفین مسجد جامع شهرک سعدی با اشاره به پرسشی درباره برتری مقام حضرت علی (ع) نسبت به پیامبران، به بیان مقام ایشان پرداخت و گفت: مقام حضرت علی (ع) برتر از آدم (ع) و دلیل آن اختیاری بودن ترک لذت‌ها است چرا که خداوند آدم (ع) را از خوردن میوه ممنوعه منع کرده بود، اما حضرت علی (ع) با اختیار خود، حتی نان گندم نیز نمی‌خورند و نان جو خود را سیر می‌کردند تا با فقیرترین انسان‌ها هم‌سطح باشند.

وی به عظمت تولد امیرالمومنین (ع) اشاره کرد و افزود: فاطمه بنت اسد (س)، با شکافته شدن دیوار کعبه سه روز مهمان خاص خداوند در بیت‌الله شد تا مولا علی (ع) در آغوش مادر از کعبه خارج شود.

حجت‌الاسلام ولدان ایام اعتکاف را به این توقف سه روزه در خانه خدا تشبیه کرد و گفت: توقف در ایام اعتکاف فرصتی برای تغییر مسیر زندگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: ترک اختیاری برخی عادت‌های روزمره مانند استفاده مداوم از موبایل در این ایام، نشان‌دهنده مدیریت اراده است و این خلوت، نیازی فطری برای رهایی از هیاهوی مادیات و اتصال با خداوند است.

وی افزود: خلوت اعتکاف برای اتصال است، تا بندگی ما با خدا محکم شود. ما خدا را در نزدیکی خود حس نمی‌کنیم، زیرا با خودمان قهر و از خود دور هستیم. خانه حقیقی خداوند در قلب ماست و باید مراقب بود تا این حرم، جایگاه غیر خدا نشود.

حجت‌الاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنان خود پیامبر اکرم (ص) را به عنوان بنیان‌گذار سنت اعتکاف معرفی کرد و گفت: پیامبر (ص) تمسک به قرآن و عترت و اهل بیت (ع) را ضامن سعادت دنیا و آخرت دانست. قرآن کتاب زندگی است و اهل بیت (ع) نیز مصداق انسان قرآنی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس راه رسیدن به معنویت را سه مسیر خودشناسی، راه شناسی و هدف‌شناسی دانست و با ذکر مثال‌هایی از شهدای بزرگ از جمله شهید سلیمانی که واسطه پاکی فطرت و خودسازی در مسیر کمال حرکت کرد، گفت: اعتکاف، سه روز طلایی برای ساختن این فطرت است.

وی به تفاوت اعتکاف با سایر اعمال نیز اشاره کرد و افزود: اگر کسی دو روز اول اعتکاف را (با وجود مستحب بودن) بماند، روز سوم بر او واجب می‌شود، چرا که خداوند عاشق او شده و رها کردنش ممکن نیست. این ارزش‌گذاری الهی به حضور در مسیر خودسازی است که شاهد تغییر مسیر بسیاری از افراد، از جمله شهدا بوده است.