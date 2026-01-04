پیروزی مقابل سپاهان دستاورد بزرگی بود/ کار دو بازیکن مازاد اشتباه است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین دیدارهای فصل، روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه و در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان میهمان سپاهان بود و در نهایت موفق شد با ارائه نمایشی هوشمندانه، منظم و سراسر جنگندگی، یکی از ارزشمندترین پیروزی‌های فصل خود را با نتیجه ۲ بر یک برابر این تیم قدرتمند به ثبت برساند.

آبی‌پوشان پایتخت که پس از چند هفته پرنوسان و از دست دادن امتیازهای حساس، با فشار روانی و انتقادهای زیادی روبه‌رو بودند، این دیدار را با انگیزه‌ای مضاعف و با هدف بازگشت به جمع مدعیان آغاز کردند. استقلال از همان دقایق ابتدایی نشان داد برای کسب سه امتیاز به اصفهان آمده و قصد ندارد صرفاً به دفاع و حفظ نتیجه فکر کند. اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی، دوندگی بالا، تمرکز در فاز دفاعی و استفاده هوشمندانه از فضاها، باعث شد استقلال در بخش‌های زیادی از مسابقه کنترل جریان بازی را در اختیار بگیرد.

در دیداری که از نظر فنی و فیزیکی در سطح بالایی دنبال می‌شد و حساسیت آن در تمام دقایق مشهود بود، استقلال توانست با بهره‌گیری به‌موقع از موقعیت‌های خود، دو بار دروازه سپاهان را باز کند. در سوی مقابل، سپاهان که با حمایت پرشور هوادارانش و به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی پا به میدان گذاشته بود، فشار زیادی را روی دروازه استقلال وارد کرد، اما انسجام خط دفاعی آبی‌ها، عملکرد مطمئن دروازه‌بان و مدیریت صحیح بازی در دقایق پایانی، اجازه نداد میزبان به هدف خود برسد.

نکته قابل توجه در این مسابقه، آرامش و تمرکز استقلال در لحظات حساس بود؛ جایی که این تیم برخلاف برخی بازی‌های گذشته، دچار افت ذهنی نشد و توانست برتری خود را تا سوت پایان حفظ کند. استقلال با نمایش تیمی منسجم و هماهنگ، نشان داد که همچنان توان رقابت با تیم‌های بالای جدول را دارد و می‌تواند در دیدارهای بزرگ، عملکردی قابل اتکا از خود به نمایش بگذارد.

این پیروزی ارزشمند در شرایطی به دست آمد که سپاهان یکی از آماده‌ترین تیم‌های فصل محسوب می‌شود و شکست دادن این تیم در نقش‌جهان، کار هر تیمی نیست. با این برد، استقلال ضمن کسب سه امتیاز حیاتی، با سه پله صعود در جدول رده‌بندی به جایگاه سوم رسید و بار دیگر خود را به کورس مدعیان قهرمانی نزدیک کرد.

برد مقابل سپاهان، علاوه بر تأثیر مستقیم در جدول، از نظر روحی و روانی نیز اهمیت ویژه‌ای برای استقلال دارد و می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در ادامه فصل این تیم تلقی شود؛ پیروزی‌ای که اعتمادبه‌نفس از دست‌رفته را به اردوی آبی‌ها بازگرداند و این پیام را به رقبا منتقل کرد که استقلال همچنان یکی از مدعیان جدی لیگ برتر به شمار می‌رود.

بازیکنان استقلال انتظارات را بالا برده اند

محمد مؤمنی در خصوص شرایط فعلی تیم فوتبال استقلال و پیروزی این تیم مقابل سپاهان اظهار داشت: استقلال با توجه به روندی که در پیش گرفته، به هر حال انتظارات را بالا برده و همه انتظار دارند این تیم به سمت و سوی قهرمانی حرکت کند. همین موضوع باعث شده فشار زیادی روی مجموعه استقلال وجود داشته باشد، اما برد مقابل سپاهان تا حد زیادی التیام‌بخش بود و توانست آرامش خاصی را هم به مدیریت باشگاه، هم به کادر فنی و هم به بازیکنان منتقل کند.

وی ادامه داد: این پیروزی باعث شد استقلال با شرایط بهتری خودش را برای نیم‌فصل دوم آماده کند. حالا بحث پنجره نقل و انتقالاتی مطرح است و هنوز مشخص نیست باز می‌شود یا نه، اما در همین شرایط هم خبر تمدید قرارداد اندونگ با باشگاه منتشر شد که اتفاق مثبتی است و اگر صحت داشته باشد، قطعاً خبر خوبی برای هواداران استقلال محسوب می‌شود.

پیروزی مقابل سپاهان در اصفهان دستاورد بزرگی بود

این پیشکسوت استقلال با اشاره به حریف اصفهانی گفت: سپاهان تیم بسیار خوب و قابل احترامی است و نتیجه گرفتن مقابل این تیم آن هم در اصفهان و بعد از چندین سال، آورده بسیار ارزشمندی برای استقلال بود. به نظر من ساپینتو تجربه مهمی را در این مسابقه به دست آورد و توانست با این سه امتیاز، استقلال را دوباره به صدر جدول نزدیک کند و نشان دهد این تیم همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است.

رفتار رضائیان و جلالی قابل قبول نیست

مؤمنی در ادامه درباره حواشی مربوط به رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی عنوان کرد: رفتارهای این دو بازیکن اصلاً مورد پسند و تأیید نیست. به هر حال این موضوع نشان می‌دهد که بازیکنان باید فقط به فکر بازی کردن و خدمت به استقلال باشند. برای به دست آوردن جایگاه در ترکیب، بازیکن باید با تلاش خودش مربی را مجاب کند تا در سیستم تیم از او استفاده شود.

وی افزود: اگر به بازیکنانی که جانشین این نفرات شده‌اند نگاه کنید، می‌بینید طوری بازی می‌کنند که انگار در دقیقه ۹۰ قرار است تعویض شوند؛ یعنی با نهایت تلاش و انگیزه. حتی بازیکنی مثل صالح حردانی حاضر است در دقیقه ۹۰ تعویض شود، اما این اندازه تلاش می‌کند. این نشان‌دهنده رقابت سختی است که برای رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی وجود دارد.

مؤمنی تأکید کرد: معمولاً بازیکنانی که در چنین شرایطی جا می‌زنند، هر جای دیگری هم که بروند با همین اتفاق مواجه می‌شوند و موفقیت برایشان دور از دسترس خواهد بود. حالا اینکه ساز جدایی کوک شده، در وهله اول نیاز به مدیریت درست دارد و در وهله دوم باید مراقب بود حضور این دو بازیکن آسیبی به بدنه تیم استقلال وارد نکند.

وی خاطرنشان کرد: شما می‌دانید که پچ‌پچ‌ها و حرف‌وحدیث‌ها در تیم به‌سرعت رشد می‌کند و اگر کنترل نشود، به‌جای کمک به تیم، می‌تواند آسیب‌زا باشد. این شرایط مدیریت صحیح می‌خواهد و به نظر من تنها راه‌حل این است که رقابت سالم شکل بگیرد. اگر این بازیکنان تمایل دارند در استقلال بمانند، باید بیشتر از حد معمول تمرین کنند.

فعالیت مجازی رضائیان کمکی به او نمی‌کند

این پیشکسوت استقلال گفت: تمرین انفرادی و گذاشتن تصاویر تمرین در فضای مجازی هیچ کمکی نمی‌کند. تمرین انفرادی با تمرین تیمی در فوتبال کاملاً متفاوت است. حفظ آمادگی بدنی وظیفه شخصی هر بازیکن است، اما آمادگی تیمی، فکری و ذهنی موضوع دیگری است که فقط در تمرینات گروهی و زیر نظر مربی مشخص می‌شود.

مؤمنی افزود: اینکه بازیکن بتواند در شرایط مسابقه به تیم کمک کند، کم‌اشتباه باشد، از نظر ذهنی خودش را مدیریت کند و جلوی خشم، فشارهای روحی و مسائل روانی را بگیرد، اهمیت زیادی دارد. نتیجه تیم مهم‌ترین موضوع است و اگر این شرایط فراهم نشود، حضور این دو بازیکن هم برای استقلال و هم برای هر تیم دیگری که به آن بروند، می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی ادامه داد: کمک کردن به تیم فقط در زمین نیست؛ حتی اگر بازیکن روی نیمکت باشد، جزو ۱۸ نفر نباشد یا حتی روی سکو بنشیند هم می‌تواند به تیم کمک کند. این‌ها پارامترهایی است که سرمربی و مدیریت بهتر از هر کسی درک می‌کنند.

فولاد هرمزگان انگیزه زیادی مقابل استقلال دارد

مؤمنی در صحبت‌های خود با اشاره به دیدارهای پیش‌روی استقلال گفت: استقلال بعد از تعطیلات دو بازی بسیار مهم دارد؛ یکی مقابل فولاد هرمزگان در جام حذفی و دیگری برابر تراکتور در لیگ برتر. درباره بازی فولاد باید بگویم تیم‌های دسته پایین‌تر، چه لیگ یک و چه لیگ دو، انگیزه مضاعفی دارند تا دیده شوند.

وی افزود: بازیکنان این تیم‌ها تمام فکر و ذکرشان این است که مقابل تیم‌های بزرگ و ریشه‌دار که سابقه درخشان داخلی و آسیایی دارند، خودشان را نشان دهند؛ هم برای بالا بردن رقم قراردادشان و هم برای انتقال به تیم‌های بزرگ‌تر در فصل آینده. این بزرگ‌ترین چالشی است که بازیکنان استقلال با آن روبه‌رو هستند و نباید اجازه بدهند حریف به چنین اطمینان خاطری برسد.

ساپینتو باید در مسائل تاکتیکی عملکرد بهتری داشته باشد

این پیشکسوت استقلال در پایان گفت: استقلال باید متد تمرینی خود را به شکلی تنظیم کند که پلن A و پلن B داشته باشد. استقلال این روزها بیشتر از بازی ساده و کم‌ریسک استفاده می‌کند و اگر این راه‌ها بسته شود، تیم دچار مشکل می‌شود؛ همان‌طور که در بازی با سپاهان هم این مسئله تا حدی دیده شد. ما پاس‌های عمقی کمتری می‌بینیم، در حالی که بازیکنانی با دوندگی بالا داریم و می‌توانیم از فضاهای پشت مدافعان کناری و عمق دفاع حریف بهتر استفاده کنیم، اما این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی و کار تاکتیکی دقیق‌تری دارد.

محمد مؤمنی در ادامه صحبت‌های خود به نقش کادر فنی استقلال در ارتقای کیفیت بازیکنان اشاره کرد و گفت: اینجا دقیقاً همان جایی است که نقش کادر مربیگری باید به بازیکنان کمک کند. اگر به صحنه پایانی بازی با سپاهان نگاه کنید، همان موقعیتی که استقلال به صورت تک‌به‌تک صاحب موقعیت شد و سعید سحرخیزان در موقعیت گلزنی قرار گرفت، این صحنه منجر به گل نشد و سیدحسین حسینی توپ را مهار کرد.

سحرخیزان نیاز به آموزش بیشتر دارد

وی ادامه داد: کاملاً مشخص است که این بازیکن نیاز به آموزش دارد. او در بسیاری از صحنه‌ها خودش را بیش از حد در معرض موقعیت‌های تک‌به‌تک قرار می‌دهد، اما نحوه استفاده از این فرصت‌ها را به شکل صحیح نمی‌داند. اینجاست که نقش کادر فنی، به‌ویژه دستیاران ساپینتو، کاملاً مشخص می‌شود و میزان دانش و توان فنی آن‌ها در همین جزئیات خودش را نشان می‌دهد.

این پیشکسوت استقلال تأکید کرد: چنین بازیکنی باید آموزش بیشتری ببیند و داده‌های فنی دقیق‌تری دریافت کند تا بتواند در این موقعیت‌ها موانع را برطرف کند و از فرصت‌ها به درستی عبور کند، نه اینکه در یک موقعیت تک‌به‌تک، توپ را به شکل چیپ بزند و دروازه‌بان به‌راحتی آن را مهار کند.

مؤمنی افزود: به نظر من برای یک مهاجم، قرار گرفتن در موقعیت تک‌به‌تک اولاً یک موهبت است، اما اگر نتواند این موقعیت را تبدیل به گل کند، به یک آسیب تبدیل می‌شود. این موضوع پیام‌های مهمی برای کادر فنی دارد و اگر در این زمینه ترمیم لازم صورت نگیرد، استقلال در نیم‌فصل دوم دچار مشکل خواهد شد.

از دست رفتن موقعیت‌های زیادی به استقلال آسیب می‌زند

وی ادامه داد: استقلال این موقعیت‌ها را ایجاد می‌کند، اما وقتی نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند، آسیب می‌بیند؛ آسیبی که فقط فنی نیست و می‌تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد؛ هم در فضای هواداری، هم درون تیم و حتی برای خود بازیکن از نظر فردی و روحی. باید از همین تعطیلات نیم‌فصل استفاده شود تا این نقاط ضعف ترمیم شود و بازیکنانی مثل سعید سحرخیزان و همچنین آقای ناظم بتوانند در نیم‌فصل دوم با کیفیت بهتری به تیم کمک کنند.

پیروزی مقابل تراکتور راه قهرمانی استقلال را هموار می‌کند

این پیشکسوت استقلال در ادامه با اشاره به دیدار حساس استقلال مقابل تراکتور عنوان کرد: بازی تراکتور یک مسابقه بسیار مهم است؛ دیداری که می‌تواند استقلال را برای شروع نیم‌فصل دوم به قهرمانی نزدیک کند. اگر استقلال بخواهد قهرمان شود، این بازی به اندازه‌ای اهمیت دارد که باید برای آن زمان و برنامه‌ریزی ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

مؤمنی افزود: استقلال باید از سه امتیازی که در ابتدای فصل در تبریز مقابل تراکتور به دست آورده، دفاع کند و تمام تمرکز خود را به صورت هفته‌به‌هفته، به‌ویژه روی این دیدار مهم بگذارد. بازی با تراکتور می‌تواند یک استارت بسیار خوب برای پله‌های قهرمانی در پایان فصل باشد.

وی در پایان گفت: دراگان اسکوچیچ قطعاً با دست پر مقابل استقلال قرار می‌گیرد و استقلال هم باید با آمادگی کامل و حتی فراتر از نتیجه‌ای که در تبریز گرفته، وارد این مسابقه شود تا بتواند نتایج قابل قبولی کسب کند و هوادارانش را خوشحال کند.