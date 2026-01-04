معاون مادورو رئیس جمهور موقت ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد: دیوان عالی قانون اساسی ونزوئلا به «دلسی رودریگز»، معاون مادورو دستور داد که به صورت موقت، اختیارات رئیس جمهوری این کشور را برعهده گیرد.

در همین حال، وزارت امور خارجه برزیل اعلام کرد: در غیاب «نیکلاس مادورو» که در آمریکا بازداشت شده است، رودریگز را به عنوان رئیس‌جمهور انتقالی این کشور به رسمیت می‌شناسیم.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد: کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، نشست فوق‌العاده‌ای را برای تعیین موضعی مشترک در قبال حمله آمریکا به ونزوئلا برگزار خواهند کرد.