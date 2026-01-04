به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه شورای ملی شبکه‌های هیئت درباره اتفاقات اخیر کشور، منتشر شد.

متن این بیانیه بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ أَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ» (سوره رعد، آیه ۱۷)

همزمان با ایام پرشکوه ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) اسوه جاودانه عدالت و مظهر تام انصاف و هم‌زمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شورای ملی شبکه‌های هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور، بیانیه خود را به محضر ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی تقدیم می‌دارد.

این شورا ضمن تبریک فرارسیدن میلاد مولای متقیان و تجلیل از مقام والای سردار شهید، تأکید می‌کند که عدالت علوی و روحیه جهادی ملت ایران، دو ستون بنیادین استواری نظام اسلامی‌اند؛ میراثی ماندگار که امیرالمؤمنین علی (ع) به‌عنوان میزان حق، و حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان شاگرد مکتب آن امام همام، با عمل و خون خویش برای امت اسلامی به یادگار نهاده‌اند.

در شرایطی که جامعه ایرانی با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقشار ضعیف، کارگران زحمتکش و کسبه خرد، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، هیئت‌ها و تشکل‌های دینی که ریشه در متن مردم و زیست مؤمنانه آنان دارند، وظیفه شرعی و اجتماعی خود می‌دانند که صدای صادق آرمان‌خواهی، عدالت‌طلبی و مطالبه‌گری مردم باشند.

هیئت‌ها و تشکل‌های دینی سراسر کشور، با درک حساسیت شرایط کنونی، اعتراض صریح، مسئولانه و سازنده خود را نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های معیشت و بی‌ثباتی در برخی بازارها اعلام می‌دارند.

ملت مؤمن ایران شایسته مدیریتی کارآمد، صادق، شفاف و پاسخگو است. بر این اساس:

۱. از دولت محترم انتظار می‌رود با تصمیم‌سازی علمی، عادلانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، حمایت از اقشار ضعیف را در اولویت قرار داده و از اقدامات شتاب‌زده و غیرکارشناسی پرهیز نماید.

۲. از قوه قضائیه مطالبه می‌شود با قاطعیت، عدالت‌محوری و بدون هیچ‌گونه ملاحظه، در برابر غارتگران بیت‌المال، ترک‌فعل‌کنندگان و مفسدان کلان اقتصادی ایستادگی کند؛ چرا که اجرای عادلانه قانون، مهم‌ترین سرمایه احیای امید اجتماعی است.

۳. مجلس شورای اسلامی نیز باید با نظارت مؤثر و قانون‌گذاری شجاعانه، در مسیر اصلاح ساختارهای ناکارآمد، حمایت از تولید ملی و تقویت کارآفرینی داخلی نقش‌آفرینی جدی‌تری ایفا کند.

هیئت‌ها تأکید می‌کنند که مطالبه‌گری مؤمنانه و مردمی، بخشی جدایی‌ناپذیر از رسالت دینی آنان است؛ مطالبه‌ای برخاسته از محبت، صداقت و خیرخواهی، نه مبتنی بر تخریب، التهاب‌آفرینی یا تضعیف سرمایه‌های اجتماعی.

در این میان، دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، آمریکا و جریان نفاق، بار دیگر می‌کوشند با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی، مطالبات بحق مردم را به بی‌ثباتی، ناامنی و آشوب سوق دهند.

ملت بزرگ ایران بارها نشان داده است که فریب این سناریوها را نخواهد خورد؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، در مواجهه با فتنه‌های داخلی و نیز در مصاف‌های اخیر رسانه‌ای ایستادگی کرد، امروز نیز با بصیرت، انسجام و ایمان از انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

دشمنان ملت ایران در تلاش‌اند کاری را که در جنگ دوازده‌روزه به شکستی مفتضحانه انجامید، این ‌بار از مسیری دیگر دنبال کنند؛ آن روز قصد داشتند حمله نظامی را با اغتشاش داخلی تکمیل کنند و امروز می‌کوشند اغتشاش را مقدمه‌ای برای تجاوز نظامی قرار دهند.

ما هشدار می‌دهیم که هرگونه همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه با پروژه‌های آشوب، ناامنی و بی‌ثبات‌سازی کشور، خیانت به ملت ایران و خون مطهر شهیدان محسوب می‌شود.

هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی، با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده جوانان، نخبگان فرهنگی و شبکه‌های مردمی، در این شرایط سه وظیفه محوری و غیرقابل اغماض بر عهده دارند:

۱. مطالبه‌گری هوشمندانه و مستمر: ایجاد سازوکارهای ارتباطی مؤثر میان مردم و مسئولان، رصد دقیق مشکلات و انتقال مطالبات با زبانی محترمانه، مستند و پیگیرانه.

۲. خدمت اجتماعی و همیاری مردمی: فعال‌سازی گروه‌های جهادی و خیریه‌ای در سطح محلات با هدف حمایت از اقشار نیازمند، توسعه کارآفرینی خرد و پشتیبانی از خانواده‌های آسیب‌پذیر.

۳. روشنگری و مقابله با جنگ روانی دشمن: بهره‌گیری هدفمند از منابر، رسانه‌های هیئتی و شبکه‌های مردمی برای ارتقای سواد رسانه‌ای، مقابله با تحریف واقعیت‌ها و جلوگیری از گسترش یأس و ناامیدی.

ملت ایران، با تکیه بر ایمان به خداوند متعال، تبعیت از ولایت فقیه و اعتماد به توان نخبگان و جوانان خود، مسیر پیشرفت و تعالی را ادامه خواهد داد.

شورای ملی شبکه‌های هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور اعلام می‌دارد که در ماه‌های پیش‌رو، با برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و اجرای طرح «همبستگی اجتماعی و مطالبه‌گری مردمی»، در جهت تعمیق پیوند میان مردم و مسئولان گام‌های عملی بردارد.

ما بر این باور راسخیم که راه حل مشکلات کشور نه از بیرون مرزها، بلکه از دل ایمان، عدالت، کارآمدی و اتحاد داخلی می‌گذرد.

امید آن‌که با تمسک به سیره نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) و استمرار راه پرافتخار شهیدان، ایران اسلامی به قله‌های روزافزون عزت، پیشرفت و عدالت دست یابد.

والسلام علی من اتبع الهدی

شورای ملی شبکه‌های هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور

دی‌ماه ۱۴۰۵