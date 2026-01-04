۳ بازیکن برتر فوتبال ایران در جام جهانی از دید رسانه آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافته باید در گروه G به مصاف تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر برود و شاگردان امیر قلعه نویی امیدوارند تا برای اولین بار از مرحله گروهی این مسابقات صعود کنند.
رسانه آمریکایی فاکس اسپورت در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: ایران با ادامه روند موفقیتآمیز خود در راه صعود به جام جهانی، برای چهارمین دوره پیاپی در این رقابتها حضور خواهد داشت.
ترکیب تیم شامل بازیکنانی از لیگ برتر فوتبال ایران و چند بازیکن باتجربه شاغل در باشگاههای اروپایی است. عملکرد پایدار در مرحله انتخابی آسیا و حضور بازیکنان باتجربه، پایهای مستحکم برای تیم ملی ایران در این رقابتها فراهم کرده است.
نحوه صعود ایران
ایران با یک کمپین موفق در مرحله انتخابی جام جهانی آسیا، با قرار گرفتن در صدر یا نزدیک به صدر گروه A مرحله سوم، موفق به کسب سهمیه مستقیم شد. تیم با ۲۳ امتیاز به پایان رسید و دو امتیاز از ازبکستان جلوتر بود.
برنامه مرحله گروهی جام جهانی
۱۵ ژوئن: ایران - نیوزیلند / ورزشگاه لسآنجلس، اینگلوود، کالیفرنیا
۲۱ ژوئن: ایران - بلژیک / ورزشگاه لسآنجلس، اینگلوود، کالیفرنیا
۲۶ ژوئن: ایران - مصر / ورزشگاه سیاتل
تاریخچه حضور در جام جهانی
۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲
بازیکنان کلیدی ایران در جام جهانی
* مهدی طارمی: سردمدار خط حمله ایران، با تجربه گلزنی در لیگ پرتغال برای پورتو و حضور در اینتر میلان.
* مجید حسینی: بازیکن باتجربه خط دفاع با حضور در لیگ ترکیه.
* اللهیار صیادمنش: گزینه جوان و تهاجمی، با سرعت و چندکاره بودن از تجربه بازی در انگلیس، ترکیه و بلژیک بهره میبرد.
سرمربی ایران در جام جهانی
امیر قلعهنویی پس از موفقیتهای متعدد در لیگ برتر، بار دیگر هدایت تیم ملی را برعهده دارد و برای چرخه جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده است. این مربی باتجربه پیشتر با استقلال به چند عنوان داخلی دست یافته و تجربه کار در تیم ملی در میانه دهه ۲۰۰۰ را دارد.
گلزن برتر تاریخ ایران
علی دایی - ۱۰۸ گل
(حضور در پرسپولیس، السد، بایرن مونیخ، هرتابرلین)
دارنده بیشترین تعداد بازی ملی ایران
جواد نکونام - ۱۴۹ بازی
(حضور در اوساسونا، استقلال، الکویت، العربی)
لقب تیم ملی ایران
تیم ملی، شیران ایران
