صیادمنش رسما به لخ پوزنان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فوتبال لخ پوزنان لهستان به صورت رسمی از جذب اللهیار صیادمنش وینگر و مهاجم ایرانی، خبر داد. این بازیکن صبح روز جمعه با امضای قراردادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ به جمع شاگردان این تیم اضافه شد تا دومین خرید لخ پوزنان در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی پس از جذب ماتئوش لیس باشد.

صیادمنش ۲۴ ساله در دو فصل گذشته برای تیم وسترلو بلژیک به میدان رفت و در ۸۴ مسابقه موفق شد ۱۴ گل به ثمر برساند و ۱۳ پاس گل نیز ثبت کند.

توماش ژونسا مدیر ورزشی باشگاه لخ پوزنان، درباره جذب این بازیکن گفت: خوشحالیم که اللهیار صیادمنش با قراردادی سه‌ساله به لخ پوزنان پیوسته است. او با وجود سن کم، تجربه قابل توجهی در لیگ‌های ترکیه و بلژیک دارد. این بازیکن ۲۴ ساله می‌تواند در تمامی پست‌های هجومی از جمله وینگر راست، وینگر چپ و مهاجم بازی کند و رقابت در خط حمله تیم را افزایش دهد.

صیادمنش در تابستان سال ۲۰۱۹ ایران را ترک کرد و راهی فوتبال ترکیه شد. او ابتدا به فنرباغچه پیوست و سپس به صورت قرضی برای تیم‌های استانبول‌اسپور، زوریا لوهانسک اوکراین و هال سیتی انگلیس به میدان رفت.

این مهاجم ایرانی در ژوئن ۲۰۲۲ به صورت دائمی به هال سیتی منتقل شد و طی حضورش در این تیم انگلیسی، در ۴۰ مسابقه آمار ۳ گل و ۲ پاس گل را به ثبت رساند.

صیادمنش همچنین سابقه حضور در تیم ملی ایران را در کارنامه دارد و تاکنون در ۹ بازی ملی به میدان رفته و موفق به زدن یک گل برابر تیم ملی سوریه شده است. او در دیداری دیگر مقابل همین حریف نیز پاس گل یکی از هم‌تیمی‌های فعلی خود در لخ پوزنان، یعنی علی قلی‌زاده را ارسال کرده بود.

با نهایی شدن این انتقال، اللهیار صیادمنش در فصل آینده در کنار علی قلی‌زاده برای تیم لخ پوزنان، قهرمان فصل گذشته لیگ فوتبال لهستان، به میدان خواهد رفت.