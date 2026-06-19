  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

صیادمنش: با قلی زاده برای حضور در لخ پوزنان صحبت کردم

صیادمنش: با قلی زاده برای حضور در لخ پوزنان صحبت کردم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان از مشورت گرفتن با قلی زاده برای حضور در این تیم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش امروز جمعه ۲۹ خرداد با عقد قراردادی تا سال ۲۰۲۹ راهی تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان شد تا همبازی علی قلی زاده در این تیم شود.

صیادمنش پس از امضای قرارداد با این باشگاه لهستانی اظهار داشت: مدتی بود که برخی از مسابقات لخ پوزنان را دنبال می‌کردم، زیرا دوست خوبم علی قلی‌زاده در این تیم بازی می‌کند. به همین دلیل تا حدودی با تیم و فضای باشگاه آشنا شده بودم. هواداران فوق‌العاده‌ای اینجا حضور دارند که حمایت زیادی از تیم می‌کنند.

او ادامه داد: از همان ابتدا تحت تأثیر جو باشگاه قرار گرفتم و صحبت‌هایی که با علی داشتم نیز باعث شد شناخت بیشتری از ساختار و شرایط باشگاه پیدا کنم. پروژه لخ پوزنان برای من بسیار جذاب بود و به همین دلیل این تیم را برای ادامه فوتبالم انتخاب کردم.

کد مطلب 6865020
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها