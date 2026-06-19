صیادمنش: با قلی زاده برای حضور در لخ پوزنان صحبت کردم

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش امروز جمعه ۲۹ خرداد با عقد قراردادی تا سال ۲۰۲۹ راهی تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان شد تا همبازی علی قلی زاده در این تیم شود.

صیادمنش پس از امضای قرارداد با این باشگاه لهستانی اظهار داشت: مدتی بود که برخی از مسابقات لخ پوزنان را دنبال می‌کردم، زیرا دوست خوبم علی قلی‌زاده در این تیم بازی می‌کند. به همین دلیل تا حدودی با تیم و فضای باشگاه آشنا شده بودم. هواداران فوق‌العاده‌ای اینجا حضور دارند که حمایت زیادی از تیم می‌کنند.

او ادامه داد: از همان ابتدا تحت تأثیر جو باشگاه قرار گرفتم و صحبت‌هایی که با علی داشتم نیز باعث شد شناخت بیشتری از ساختار و شرایط باشگاه پیدا کنم. پروژه لخ پوزنان برای من بسیار جذاب بود و به همین دلیل این تیم را برای ادامه فوتبالم انتخاب کردم.