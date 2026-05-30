مذاکره دو باشگاه ترکیه ای با اللهیار صیادمنش

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش روز پنج شنبه ۷ خرداد و با انتشار متنی در صفحه مجازی خود خبر از جدایی از باشگاه وسترلو بلژیک پس از حدود ۵/ ۲ سال حضور در آن داد. در همین خصوص رسانه «nnchaber» ترکیه اعلام کرد که دو باشگاه سوپرلیگ این کشور خواهان جذی این بازیکن شده اند.
در متن خبر این رسانه آمده است: صیادمنش با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، جدایی خود از باشگاه وسترلو را اعلام کرد و همین موضوع بازار نقلوانتقالات را تحت تأثیر قرار داد. این مهاجم ملیپوش ایرانی که در ۸۴ بازی برای وسترلو در بلژیک، ۱۴ گل و ۱۳ پاس گل به ثبت رسانده، حالا به عنوان بازیکن آزاد مورد توجه چند باشگاه قرار گرفته است. در این میان، هم آمداسپور و هم ارزروماسپور مذاکرات رسمی خود را برای جذب او آغاز کردهاند و رقابتی جدی برای به خدمت گرفتن این بازیکن شکل گرفته است.
در حالی که هر دو باشگاه برای فصل جدید خود به دنبال تقویت خط حمله هستند، جذب این مهاجم باتجربه در دستور کار آنها قرار گرفته است. گفته میشود هر دو باشگاه با مدیر برنامههای بازیکن وارد مذاکره شدهاند و روند انتقال را از نزدیک دنبال میکنند. آزاد بودن این بازیکن از نظر قرارداد باعث شده رقابت برای جذب او جدیتر شود.
صیادمنش در ژانویه ۲۰۲۴ از تیم هال سیتی انگلیس به باشگاه وسترلو بلژیک منتقل شد و در این تیم عملکرد نسبتاً ثابتی از خود نشان داد.
* تعداد بازیها: ۸۴ مسابقه
* آمار گل و پاس گل: ۱۴ گل و ۱۳ پاس گل
* فصل گذشته: ۷ گل برای تیمش به ثمر رساند و یکی از مهرههای مهم خط حمله بود
این مهاجم ایرانی با فوتبال ترکیه و لیگ این کشور بیگانه نیست. او فوتبال حرفهای خود را در تیم استقلال تهران آغاز کرد و پیشتر برای تیمهای فنباحچه و استانبولاسپور نیز بازی کرده است.
همچنین تجربه بازی در سطح بینالمللی را در تیمهایی مانند زوریا لوهانسک اوکراین و هال سیتی انگلیس دارد.
در حال حاضر هر دو باشگاه ترکیهای امیدوارند بتوانند این مهاجم ۲۴ ساله را به خدمت بگیرند و او نیز باید به زودی تصمیم نهایی خود را برای ادامه دوران حرفهایاش مشخص کند.
