  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

نیروهای قسد و جولانی با خمپاره و سلاح سنگین به جان هم افتادند

منابع سوری از تداوم درگیری سنگین میان نیروهای قسد و جولانی در حلب و استفاده از سلاح سنگین و خمپاره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تشدید درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و نیروهای قسد در نزدیکی فلکه شیحان در حلب خبر می دهند.

الاخباریه سوریه گزارش داد که قسد مناطقی را در شهر حلب با خمپاره زیر آتش گرفته است.

این رسانه سوری به حملات تک تیراندازهای قسد به محله الاشرفیه و فلکه شیحان و اللیرمون اشاره کردند.

منابع وابسته به جولانی از مردم حلب خواستند که از خطوط درگیری فاصله بگیرند و به مناطق الاشرفیه و شیخ مقصود نزدیک نشوند.

خبرنگار الجزیره از درگیری های شدید در محله الاشرفیه در شمال شهر حلب خبر داد.

همزمان منابع وابسته به قسد اعلام کردند که گروههای وابست به دمشق جان غیرنظامیان در معرض خطر می دهند.

قسد بیان کرد: این رفتار ددمنشانه نمایانگر بی اعتنایی کامل به قانون انسانی است. ما طرف مقابل را مسئول تبعات هر رخدادی می دانیم.

