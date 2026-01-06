  1. استانها
مدارس ابتدایی برخی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی غیرحضوری شد

تبریز- کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی مصوبات خود را برای روز چهارشنبه ۱۷ دی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس مقرر شد در روز چهارشنبه، فعالیت مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو، عجبشیر، آذرشهر، بناب و دو بخش (مرکزی شبستر و صوفیان) در مقاطع پیش دبستانی تعطیل و مقاطع تحصیلی ابتدایی شیفت صبح و بعد از ظهر، به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام شود.

امتحانات مقطع دبیرستان مدارس برگزار و طبق روال عادی خواهد بود.

دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان به روال عادی دایر و فعالیت خواهند نمود.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهرهای ذکر شده آلوده تداوم داشته باشد.

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در ساعات آلوده در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

