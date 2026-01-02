نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان خراسان شمالی جمعه قسمتی ابری و بتدریج از ظهر افزایش ابر پیشبینی میشود و در ارتفاعات مه انتظار میرود.
وی افزود: از اواخر وقت جمعه تا بامداد شنبه، با عبور موج کوتاه ناپایداری از مناطق غرب و شمال غرب، سامانه بارشی وارد خراسان شمالی خواهد شد و بارش برف و مه و در برخی نقاط باران و برف، بهویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات، دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: با توجه به فعالیت سامانه، کاهش دید و لغزندگی جادهها و معابر کوهستانی پیشبینی میشود و این سامانه بارشی شنبه عصر از استان خارج خواهد شد.
داداشی ادامه داد: طی شنبه شب تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری حاکم خواهد بود، از نظر دمایی، تا صبح شنبه افزایش نسبی دما پیشبینی میشود، اما با ورود سامانه بارشی، نفوذ توده هوای سرد و کاهش محسوس دما همراه با یخبندان شبانه تا صبح یکشنبه انتظار میرود.
