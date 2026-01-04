  1. استانها
داداشی: افزایش نسبی دما تا پایان هفته در خراسان شمالی تداوم دارد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: افزایش نسبی دما همراه با ماندگاری هوای سرد شبانه بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان هفته انتظار می‌رود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، یک‌شنبه در ساعات صبح در ارتفاعات و مناطق سردسیر خراسان شمالی مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این پدیده به‌تدریج کاهش یافته و آسمان صاف تا کمی ابری در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از دوشنبه تا پنج‌شنبه در بیشتر ساعات آسمان استان صاف خواهد بود و در ساعات ابتدایی روز نیز غبار صبحگاهی پدیده غالب است.

داداشی گفت: برای روزهای پایانی هفته افزایش موقت ابر در سطح خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: از نظر دمایی تا پایان هفته افزایش نسبی دما رخ خواهد داد، اما ماندگاری هوای سرد شبانه همچنان ادامه دارد.

