داداشی: افزایش نسبی دما تا پایان هفته در خراسان شمالی تداوم دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، یکشنبه در ساعات صبح در ارتفاعات و مناطق سردسیر خراسان شمالی مه رقیق پیشبینی میشود.
وی افزود: این پدیده بهتدریج کاهش یافته و آسمان صاف تا کمی ابری در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از دوشنبه تا پنجشنبه در بیشتر ساعات آسمان استان صاف خواهد بود و در ساعات ابتدایی روز نیز غبار صبحگاهی پدیده غالب است.
داداشی گفت: برای روزهای پایانی هفته افزایش موقت ابر در سطح خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی در پایان بیان کرد: از نظر دمایی تا پایان هفته افزایش نسبی دما رخ خواهد داد، اما ماندگاری هوای سرد شبانه همچنان ادامه دارد.
