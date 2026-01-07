  1. استانها
داداشی: بارش باران و برف از شنبه شب در خراسان شمالی آغاز می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با عبور موج کوتاه ناپایداری، از شنبه شب تا صبح یکشنبه مه و بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا پایان هفته جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار خواهد بود و در ساعات صبح پدیده غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در اغلب ساعات آسمان خراسان شمالی صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش موقت ابر انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای روز جمعه نیز از ساعات شب افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

داداشی گفت: با عبور موج کوتاه ناپایداری طی شنبه شب تا صبح یکشنبه، مه و بارش باران و برف در خراسان شمالی رخ خواهد داد که در ارتفاعات به‌صورت برف و عمدتاً در مناطق نیمه جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص وزش باد بیان کرد: شدت وزش باد از اوایل صبح جمعه تا شنبه شب نسبتاً شدید خواهد بود و در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی به‌ویژه غرب و شمال غرب، گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در پایان اظهار کرد: از نظر دمایی تا پایان هفته افزایش نسبی دما رخ خواهد داد، هرچند ماندگاری هوای سرد در ساعات شبانه همچنان ادامه دارد.

