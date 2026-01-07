۶۰ هزار تن مرکبات و کیوی مازندران به بازارهای جهانی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیموری یانسری صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت صادرات محصولات باغی استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ هزار تن کیوی مازندران در قالب یک‌هزار و ۱۸۶ محموله به بازارهای خارجی صادر شده است.

وی افزود: از این میزان، ۴۳۸ محموله به وزن ۹ هزار و ۸۴۳ تن به کشور هند ارسال شده و ۷۴۸ محموله به وزن ۱۵ هزار و ۵۴۴ تن نیز به سایر کشورهای هدف صادر شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه با اشاره به صادرات مرکبات استان گفت: در این مدت ۵۳۴ محموله نارنگی به وزن ۱۰ هزار و ۷۳۴ تن و همچنین یک‌هزار و ۲۵۰ محموله پرتقال به وزن ۲۴ هزار و ۷۲۶ تن از مازندران به خارج از کشور صادر شده که مجموع صادرات مرکبات استان را به بیش از ۳۵ هزار تن رسانده است.

تیموری یانسری کشورهای عضو اوراسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی مرکبات و کیوی مازندران عنوان کرد و افزود: صادرات این محصولات حاصل یک زنجیره تخصصی از تولید تا عرضه در بازارهای جهانی است که با به‌کارگیری دانش نوین باغبانی، مدیریت اصولی تغذیه و آبیاری، کنترل آفات و رعایت استانداردهای بین‌المللی برداشت، بسته‌بندی و حمل‌ونقل شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد: این رویکرد علمی ضمن افزایش کیفیت و ماندگاری محصولات، موجب ارتقای ارزش افزوده و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان مازندرانی در بازارهای جهانی شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در پایان توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه در بخش کشاورزی را از ارکان اصلی رشد اقتصادی استان دانست و گفت: صادرات محصولات باغی علاوه بر ارزآوری برای کشور، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد کشاورزان و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری در نوسازی باغات و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی ایفا می‌کند.