زلزله‌ ۶.۷ ریشتری در جنوب فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این مؤسسه اعلام کرد که این زلزله ساعت ۱۱:۰۲ صبح به وقت محلی در عمق ۴۲ کیلومتری زمین رخ داده است و مرکز آن حدود ۴۷ کیلومتری شهر ساحلی مانای بوده است.
لرزشها در سراسر جزیره احساس شدند.
این مؤسسه اعلام کرد که انتظار میرود این زلزله پسلرزههایی ایجاد کند و خساراتی را به ویژه در مناطق نزدیک به مرکز زلزله به بار آورد.
فیلیپین به دلیل قرار گرفتن در امتداد "حلقه آتش" اقیانوس آرام، منطقهای از مرزهای اصلی صفحات تکتونیکی که به خاطر زلزله و فورانهای آتشفشانی شناخته میشود، فعالیتهای لرزهای مکرری را تجربه میکند.
