به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستان و همچنین خیرین نیک اندیش عملیات کلنگ‌زنی مدرسه چهارکلاسه در منطقه سینوکان شهرستان گلشن آغاز شد.

در این مراسم، رسول صفرزائی مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با قدردانی از خیرین نیک‌اندیشی که سرمایه و زمین خود را در راه تعلیم و تربیت اختصاص می‌دهند، گفت: کسانی که در راه آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه تنها به نسل امروز خدمت می‌کنند، بلکه آثار این خیر تا نسل‌های آینده نیز ماندگار خواهد بود. هر دانش‌آموزی که در این مدرسه تحصیل کند، ثمره سرمایه‌گذاری خیر به جامعه بازخواهد گشت و این شراکت با خداوند و اثرگذاری در جامعه ارزشمند است.

وی تصریح کرد: امروز شاهد کلنگ‌زنی این مدرسه چهارکلاسه در بخش سینوکان هستیم که از محل اعتبارات نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی تأمین اعتبار شده است و به امید خدا زمینه رشد و پیشرفت دانش‌آموزان و فرزندان این منطقه را فراهم خواهد کرد.

صفرزائی تاکید کرد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت آموزش، ایجاد عدالت آموزشی و توسعه فضاهای یادگیری مناسب برای دانش‌آموزان استان اجرا می‌شود.