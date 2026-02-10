۵۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد مالی در خوزستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازدید همزمان رئیس کل دادگستری استان و مدیران حوزههای قضایی از ندامتگاههای سراسر خوزستان، مشکلات مددجویان بررسی و زمینه آزادی این زندانیان فراهم شد تا آنان به کانون گرم خانواده بازگردند.
علی دهقانی صبح سه شنبه در آیین آزادی این زندانیان با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از زندانهای استان با هدف ملاقات حضوری با مددجویان و بررسی وضعیت پروندهها انجام شد و امروز شاهد نتیجه بخشی از این اقدامات هستیم.
وی افزود: با تلاشهای صورت گرفته در روزهای اخیر، همراهی خیران، حمایتهای ستاد دیه و اقدامات انجامشده در حوزه قضایی، زمینه آزادی ۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی فراهم شد که اقدامی ارزشمند و قابل توجه است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به میزان بدهی این زندانیان تصریح کرد: مجموع بدهی این افراد بیش از ۲۹۵ میلیارد تومان بوده است که با گذشت شکات، کمک خیران، مساعدت ستاد دیه استان و صدور احکام اعسار از سوی همکاران قضایی، امکان آزادی آنان فراهم شد.
دهقانی ضمن قدردانی از شکات، خیرین، هیئت مدیره ستاد دیه و مجموعه قضایی استان گفت: هدف دستگاه قضایی این است که زندانها از افرادی که به دلیل عسرت و تنگدستی و ارتکاب جرایم غیرعمد در حبس هستند، خالی شود و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: با استفاده از همه ظرفیتها باید زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی فراهم شود و دادستان مرکز استان، دادستانهای شهرستانها، مدیران قضایی و قضات بهویژه قضات ناظر زندان، بهصورت مستمر از زندانها بازدید و پرونده مددجویان را بررسی کنند.
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