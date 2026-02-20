به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه سه‌شنبه ۲۸ بهمن در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف تیم الحسین اردن رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده اردن به پایان رسید.

آبی‌پوشان که در این دیدار برای جبران نتیجه بازی رفت و صعود به مرحله بعدی به میدان آمده بودند، در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب شدند تا پرونده حضورشان در این دوره از رقابت‌های آسیایی بسته شود و از گردونه مسابقات کنار بروند.

شاگردان ریکاردو ساپینتو در حالی از آسیا حذف شدند که در هفته‌های اخیر نیز روند سینوسی و نگران‌کننده‌ای را پشت سر گذاشته‌اند. استقلال در چهار بازی اخیر خود در رقابت‌های مختلف، سه شکست را تجربه کرده که این آمار باعث افزایش انتقادات نسبت به عملکرد فنی تیم شده است.

مجتبی انصافی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد این تیم در دیدارهای اخیر اظهار داشت: استقلال دیگر حرفی برای گفتن ندارد. تیم در مجموع شکست خورد و از آسیا حذف شد. وقتی در چهار بازی سه باخت می‌آورید، طبیعی است که هواداران راضی نباشند.

ساپینتو مربی بی برنامه ای است

وی در خصوص عملکرد استقلال در دیدار اخیر گفت: درباره ساپینتو باید نکته‌ای را عرض کنم. من اول فصل هم گفته بودم که ساپینتو مربی بی‌برنامه‌ای است؛ نه اینکه مربی بدی باشد. تفاوت هست بین مربی بد و مربی بی‌برنامه. یک مربی برنامه دارد، می‌تواند از بازیکنانش خوب کار بکشد، در جریان بازی تغییر مهره بدهد، جابه‌جایی ایجاد کند، سیستم را عوض کند و تاکتیک را تغییر دهد. اما ساپینتو تقریباً شبیه یک ماشین است که فقط با سیستم ۱- ۳- ۲- ۴ وارد زمین می‌شود؛ حتی اگر تغییر مهره هم داشته باشد، جابه‌جایی خاصی در جریان بازی نمی‌بینیم.

تعویض های ساپینتو تغییری در جریان بازی ایجاد نمی کند

انصافی ادامه داد: او نهایتاً با تعویض‌ها می‌خواهد سبک فوتبالش را تغییر دهد که آن هم عملاً تغییری ایجاد نمی‌کند. در جمع‌بندی کلی، ساپینتو اساساً سبک فوتبال مشخصی نداشت که بخواهیم بگوییم تیمش با آن سبک بازی می‌کند. تیمش نه از جلو پرس می‌کند، نه عقب می‌نشیند که از فاز دفاع به حمله انتقال سریع داشته باشد. وقتی توپ را از دست می‌دهند، همان‌جا هم آن را پس نمی‌گیرند. کارهای ترکیبی هم در تیم کم است.

تاکتیک فردی بازیکنان استقلال را نجات داده است

پیشکسوت استقلال تاکید کرد: بیشتر برنامه‌های ساپینتو بر اساس خلاقیت فردی بازیکنانش بود. بازیکنانی که از نظر فردی توانایی بالایی دارند و می‌توانند با یک حرکت حتی سه امتیاز برای تیم بیاورند. نتیجه گرفتن استقلال بیشتر بر پایه همین خلاقیت‌ها بود، نه برنامه خاص کادر فنی.

وی درباره کادر فنی استقلال نیز گفت: نیمکت و کادر فنی ساپینتو هم واقعاً فنی نبودند که بتوانند به او کمک کنند. حالا یا خودش فضا نمی‌داده و از آن دسته مربیانی بوده که اجازه دخالت نمی‌دهد، یا اینکه دستیارانش از نظر فنی توان کمک کردن به او را نداشتند.

استقلال نیاز به تغییر سرمربی دارد

انصافی در پاسخ به این سوال که آیا استقلال نیاز به تغییر کادر فنی دارد یا خیر، تصریح کرد: به نظر من بله، استقلال نیاز به تغییر دارد. اما بحث خارجی یا ایرانی بودن مربی نیست. مهم این است که یک مربی بزرگ و با برنامه و صاحب سبک بیاورند. استقلال باید از همین حالا به آن مربی دو سال زمان بدهد و بگوید تیم دست شماست. اگر قهرمان شدی که چه بهتر و هواداران خوشحال می‌شوند، اگر هم نشدی ما تیمی می‌خواهیم که سال آینده قهرمان شود.

وی افزود: آوردن مربی موقت تا پایان فصل همان داستان تکراری سال‌های اخیر است. تقریباً ده سال است که این اتفاق برای استقلال می‌افتد؛ مربی می‌آورند، بعد می‌گویند برو، دوباره یکی دیگر می‌آید. حتی در مدیریت باشگاه هم همین مشکل وجود دارد. این رفت‌وآمدها اجازه ثبات نمی‌دهد.

این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: البته علی تاجرنیا از زمانی که آمده واقعاً برای استقلال کم نگذاشته، از نظر مالی کمک کرده و زحمت کشیده است. اما استقلال الان باید فردی را بیاورد که خودش هم بتواند مربی بزرگ بیاورد. اگر قرار است مربی جوان بیاورند، نظر شخصی من این است که با افرادی مثل مهدی رحمتی یا پیروز قربانی قرارداد بلندمدت ببندند. هرچند استقلال معمولاً سراغ چنین گزینه‌هایی نمی‌رود و بیشتر دنبال مربیانی می‌رود که مقطعی نتیجه گرفته‌اند. درباره فرهاد مجیدی هم بعید می‌دانم با این شرایط حاضر به بازگشت شود.