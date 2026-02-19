به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر پنجشنبه در جمع مدیران شهرستان جیرفت که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در بخشداری اسماعیلی برگزار شد اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش معدن و کشاورزی در اختیار داریم و باید توجه جدی به تقویت زیرساخت‌ها از جمله راه‌های ارتباطی و تأمین آب شرب و سایر نیازهای منطقه صورت گیرد.

وی با اشاره به موضوع ارتقای تقسیمات کشوری افزود: منطقه باید برای شهرستان شدن آماده شود، نه اینکه ابتدا شهرستان ایجاد شود و سپس با کمبود امکانات و نیازها مواجه باشیم.

استاندار کرمان تأکید کرد: همه تلاش خود را به کار می‌گیریم و مردم، فرماندار، بخشدار، اعضای شوراها و مدیران نیز در این مسیر همراهی کنند تا شرایط لازم فراهم شود.

وی همچنین گفت: در این مسیر، کمک‌ها و همراهی‌های دولت و به‌ویژه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری را خواهیم داشت.

طالبی، ابراز امیدواری کرد: استان کرمان از این سفر بهره‌های لازم را ببرد و شاهد رشد و پیشرفت بیشتر منطقه باشد.

گفتنی است در این جلسه مدیران شهرستان به بیان مسائل و مشکلات زیرساختی از جمله راه‌های ارتباطی، تأمین آب شرب، گازرسانی، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، تأمین و تقویت شبکه برق و همچنین مسائل مرتبط با جامعه عشایری پرداختند و خواستار حمایت و تخصیص اعتبارات از سوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری برای رفع این مشکلات شدند.