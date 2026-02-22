به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در نشست خبری امروز خود با رسانه ها در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا ۲۰۲۶ استرالیا اظهار کرد: از اردیبهشت در خدمت تیم ملی هستم که ابتدا در شرایط سخت مانند جنگ ۱۲ روزه راهی مسابقات انتخابی شدم و در نهایت موفق شدیم به جام ملت‌ها صعود کنیم. پس از آن هم چند بازی تدارکاتی داشتیم که در هند این مسابقات برگزار شد و موفق شدیم قهرمان تورنمنت شویم و سپس مسابقات تدارکاتی ازبکستان را داشتیم که هرچند تیم کاملی برای این مسابقات تدارکاتی در اختیار ما نبود ولی بازی‌های خوبی را انجام دادیم.

وی افزود: مینا نافعی گلر خوبی است اما اردوی اول او را دعوت کردیم که نیامدند. برای اردوی دوم که پس از مسابقات هند بود، باز مجدداً نیامدند. برای اردوی سوم هم مجدداً از این دروازه‌بان دعوت کردیم نیامدند. از طرفی آمار هیچ‌وقت برای من ملاک دعوت نبوده است. این بستگی به نظر مربی دارد و باید دید یک دروازه‌بان چه کیفیتی دارد. من برای مینا احترام زیادی قائلم و حتماً در آینده فرصت زیادی به او داده خواهد شد.

جعفری ادامه داد: در حال حاضر چهار گلر را به اردو دعوت کردیم که با بررسی عملکرد هر یک از آنها معتقدم انتخاب‌های خوبی داشتیم. آتنا توفیق هم یک اردو دعوت کردیم چون دنبال این بودم که پتانسیل جوان‌ها را نیز ارزیابی کنم اما در نهایت احساس کردم هنوز زود است که در این برهه حساس بخواهیم از او استفاده کنیم.‌

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در خصوص بازیکنانی که نخواستند کنار تیم باشند گفت: در حال حاضر نظری ندارم و فدراسیون می‌تواند در این خصوص تصمیم گیری کند.‌

او در مورد دعوت از شبنم بهشت به اردوی تیم ملی هم توضیح داد: شبنم بازیکن فوق‌العاده‌ای است که در اردوی قبلی آسیب دید و در تست‌های پزشکی هم گفتند ممکن است نتواند به تیم کمک کند. حتی خود شبنم هم همین حرف را زد. ولی باز آمد و گفت شرایطش بهتر شده است. من او را بازیکن فوق‌العاده می‌دانم که اگر بتواند به تیم کمک کند از او استفاده خواهیم کرد البته به شرطی که آسیب نبیند چون آینده او برای ما مهم است و ادامه حضور او منوط به تصمیم کمیته پزشکی است.

جعفری گفت: زمانی که هدایت تیم ملی را به عنوان سرمربی قبول کردم کمتر کسی فکر میکرد که این پیشنهاد را بپذیرم چون فرصت خیلی محدودی برای آماده‌سازی داشتیم. خیلی فکر کردم که آیا می‌شود در این شرایط کمک کرد یا خیر. خدا در این مسیر خیلی به من کمک کرد. کسی از این تیم انتظار صعود به جام ملت‌ها نداشت. ما نمی‌توانیم انتظار معجزه از تیم ملی داشته باشیم. تیم ملی باید برنامه بلندمدت داشته باشد. صحبت‌هایی شده که برای آینده بتوانیم این برنامه را اجرایی کنیم.

وی در مورد احتمال حضورش در تیم‌های پرسپولیس و استقلال گفت: من تصمیم دارم به فوتبال بانوان خدمت کنم و درباره شرایط فعلی فکر می‌کنم. به هر حال تیم‌هایی که در گذشته فعالیت کرده‌اند، توانسته‌اند به فوتبال بانوان کمک زیادی بکنند و من هم جزو آن تیم‌ها بوده‌ام. حالا که به موضوع تیم ملی یا باشگاهی نگاه می‌کنم هنوز تصمیم نهایی نگرفته‌ام. ان‌شاءالله پس از اتمام مسابقات قطعا هر کسی اولویت اصلی‌اش این است که فوتبال کشورش سربلند و پیشرفته باشد. بعد از آن تصمیم خود را خواهم گرفت.

جعفری اضافه کرد: در حال حاضر تمام تمرکزم روی این مسابقات است که نماینده شایسته‌ای برای کشورمان باشیم. بعد از آن در مورد گزینه‌های مختلفی که مطرح شده تصمیم‌گیری خواهم کرد. برای من مهم است که همه‌مان در راستای کار درست و با وجدان عمل کنیم. من به عنوان سرمربی تیم ملی شاید چندین روز به آنالیز تک‌تک بازیکنان پرداختم و با کسانی که باید مشورت می‌کردم‌، مشورت کرده‌ام. در نهایت بازیکنانی را انتخاب کرده‌ام که می‌دانم در سیستم بازی ما می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: بعضی از رسانه‌ها متاسفانه مغرضانه عمل می‌کنند. این کار درستی نیست. اگر قرار است رسانه‌ای به فوتبال ما کمک کند باید از تیم ملی حمایت کند نه اینکه بی‌دلیل نقدهایی را مطرح کند. من به عنوان سرمربی تیم ملی به خدا قسم می‌خورم که انتخاب‌های من هیچ قصد و غرضی نداشته و بر اساس اعتقاد و تاکتیک‌های تیم ملی بوده است. خواهش می‌کنم رسانه‌ها حمایت کنند حتی اگر من اشتباه کرده باشم باز هم از تیم ملی حمایت کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در مورد بازیکنان خط‌خورده گفت: من به عنوان سرمربی همیشه تلاش کرده‌ام تصمیماتم را با توجه به صلاح تیم ملی بگیرم. تیم ملی ما بازیکنانی دارد که هر کدام در جام ملت‌ها و مسابقات مختلف عملکرد خوبی داشته‌اند. من همیشه تلاش کرده‌ام که با سیستم خودم بهترین بازیکنان را انتخاب کنم.

وی درباره احتمال کناره‌گیری خاتون از فوتبال بانوان پاسخ داد: در حال حاضر با هیچ باشگاهی نیستم و تصمیم دارم پس از این مسابقات درباره آینده‌ام فکر کنم. تیم خاتون یک تیم بزرگ و پرافتخار است که همیشه جایگاه ویژه‌ای در فوتبال بانوان داشته است. مردم و مسئولین شهر فوق‌العاده از این تیم حمایت می‌کنند و من هم همیشه برایشان آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در مورد حضور دو تیم پرهوادار استقلال و پرسپولیس در فوتبال زنان گفت: حضور این تیم های بزرگ در فوتبال بانوان بسیار تاثیر گذار است. از لحاظ اسپانسر همیشه مشکل داشتیم و حضور آنها سطح فنی را بهتر و انگیزه لازم را به بانوان می دهد. بانوان وقتی امکانات بهتر داشته باشند من سرمربی به راحتی تاثیر آن را در زمین می بینم.

جعفری در خصوص عدم تکمیل کادر فنی مورد نظرش گفت: چند گزینه مد نظر بنده بود مانند آقای پوریا نبی و یا آقای مهرداد خانبان که آقای نبی بخاطر حضور در استرالیا نتوانست کنار تیم بانوان باشند و آقای خانبان هم به تراکتور رفتند. در نهایت برای این نشد کادر فنی را تکمیل کنیم.