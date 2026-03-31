خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در حالی که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران همچنان ادامه دارد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اقدامی تلافی جویانه و بر اساس اصل دفاع مشروع و قوانین بین المللی، مواضع دشمن را با قدرت هدف قرار می دهند.

شبکه آمریکایی هشدار داد؛ تبعات وخیم بسته شدن ۲ تنگه حیاتی

شبکه ای بی سی آمریکا گزارش داد، بسته شدن همزمان تنگه هرمز و تنگه باب المندب ممکن است یکی از شدیدترین تنش ها را در توزیع انرژی و تجارت دریایی در سطح جهان طی دهه های اخیر ایجاد کند.

در این گزارش آمده است، اگر این اتفاق رخ دهد عملا گزینه های انتقال نفت از منطقه به مناطق دورتر کاهش پیدا می کند.

حیرت مسئول آمریکایی از پاسخ نظامی ایران؛ «فکرش را هم نمی‌کردیم»

یک مسئول بلند پایه در وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه ای بی سی این کشور تاکید کرد: هیچ کسی نمی توانست پیش بینی و تصور کند که واکنش ایران به حمله آمریکا و تل آویو در این حد گسترده باشد.

وی افزود: آمریکا پیشتر با واکنش های انتقام جویانه ایران در این حد و گستردگی رو به رو نبوده که همین مسئله بیانگر تحول محسوس در قدرت ایران در مقایسه با مراحل گذشته است.

رایزنی روسای جمهور روسیه و مصر درباره تحولات منطقه

دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) از رایزنی میان روسای جمهور روسیه و مصر درباره تحولات منطقه خبر داد.

خشم ترامپ از عدم مشارکت اروپا در تجاوز به ایران

عدم مشارکت اروپا در تجاوز به ایران و ناکامی رییس جمهور آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز، خشم و عصبانیت ترامپ را برانگیخت.

لاوروف:آمریکا و اسرائیل می‌کوشند کشورهای عربی را مقابل ایران قرار دهند

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: آمریکا و اسرائیل می‌کوشند تا کشورهای عربی خلیج فارس را مقابل ایران قرار دهند.

هشدار کارشناسان نظامی: تجاوز زمینی آمریکا علیه ایران خطرناک است

روزنامه آمریکایی هیل گزارش داد، کارشناسان نظامی و سیاستمداران نسبت به تبعات هرگونه تجاوز زمینی آمریکا علیه خاک ایران هشدار داده و تاکید کرده اند که این اقدام می تواند باعث شود ایران شدیدتر واکنش نشان دهد.

بر اساس این گزارش، ایران سلاح ها و تاکتیک هایی در اختیار دارد که می تواند ضربات سنگینی به نظامیان آمریکا و منافع این کشور در منطقه وارد آورد.

در این گزارش آمده است، برایان کلارک پژوهشگر پژوهشکده هدسون تاکید کرد که نظامیان آمریکایی با مقاومت شدید نیروهای ایرانی در جزیره خارگ رو به رو خواهند شد. جو کاستا عضو شورای آتلانتیک نیز گفت: نباید از موشک ها، پهپادها، مین ها و شهپادهای ایرانی در این جنگ غافل شد.

مخالفت ایتالیا با فرود هواپیماهای نظامی آمریکا در سیسیل

روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گزارش داد که این کشور با فرود هواپیماهای نظامی آمریکا در یک پایگاه در سیسیل مخالفت کرده است. این هواپیماها در حال حرکت به سمت خاورمیانه بوده اند.

بر اساس این گزارش، اقدام آمریکا بدون دریافت مجوز از سوی مقامات محلی ایتالیا صورت گرفت.

آویویم در شمال فلسطین اشغالی با موشک هدف قرار گرفت

رسانه ها از اصابت موشک به شهرک آویویم در شمال فلسطین اشغالی و زخمی شدن چند صهیونیست‌ خبر می دهند.

تعلیق پروازهای «ویز ایر» در اراضی اشغالی تا پایان فروردین

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که شرکت هواپیمایی اروپایی «ویز ایر» تمامی پروازهای خود به مقصد و از مبدأ اراضی اشغالی را تا ۳۱ فروردین به حالت تعلیق درآورده است.

استاد دانشگاه شیکاگو: جنگ با ایران، آن را به یک قدرت نفتی تبدیل کرد

استاد دانشگاه شیکاگو در گفتگویی تحلیل کرد که ایران پس از شروع جنگ، با در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، به یک قدرت نفتی در منطقه تبدیل شده است.

شلیک موج جدیدی از موشک‌های ایران به اراضی اشغالی

در بیانیه صادره از سوی فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در این خصوص آمده است: موج جدیدی از موشک‌ های ایرانی که به سمت مرکز اسرائیل (اراضی اشغالی) شلیک شده است، شناسایی شد.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در این خصوص اضافه کرد: آژیرها در تل آویو و دره اردن پس از شناسایی موشک‌ های ایرانی به صدا درآمدند. آژیرها در آویویم در جلیل علیا نیز پس از شناسایی موشک‌های لبنان به صدا درآمدند.

از سوی دیگر، رادیو ارتش این رژیم نیز گزارش داد: ۲ موشک به سمت مرکز اسرائیل شلیک شد؛ ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که آنها حامل مهمات بارشی هشتند.

هشدار اتحادیه اروپا درباره اختلالات بلندمدت بازار نفت

دان یرگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه هشدار داد: باید برای اختلالات طولانی مدت بازار نفت در نتیجه جنگ علیه ایران (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران) آماده شویم.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا با ارسال نامه ای برای وزرای انرژی کشورهای عضو اضافه کرد که وابستگی اتحادیه اروپا به غرب آسیا و منابع انرژی آن برای تأمین فرآورده‌ های پالایش شده نفتی مانند گازوئیل و سوخت جت، در کوتاه‌مدت مایه نگرانی به شمار می آید.

خسارات گسترده ناشی از اصابت موشک‌های ایرانی به اهدافی در تل‌آویو

منابع خبری رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای خطر در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، رسانه‌های صهیونیست در این خصوص اعلام کردند: آژیر خطر در تل‌آویو و مناطق اطراف به صدا درآمد. صدای انفجارهایی در مرکز اسرائیل شنیده شد. یک موشک بارشی شلیک شده از سوی ایران، منطقه بنی براک را هدف قرار داده است. آژیرها در مناطق عرب الآرامشه و زرعیت در جلیله غربی پس از مشاهده یک پهپاد از لبنان به صدا درآمدند.

ورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی سقوط ترکش‌ های موشک ایرانی در مناطق بنی‌براک و بتاح تکفا در نزدیکی تل‌آویو، دست‌ کم ۹ نفر زخمی شده‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از وقوع آتش‌سوزی در چندین خودرو و وارد شدن خسارات مادی در اثر سقوط ترکش‌های یک موشک بارشی در بنی‌براک خبر داد.

همچنین رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند که ترکش‌های این موشک در چندین نقطه در بتاح تکفا و بنی‌براک فرود آمده و باعث خساراتی شده است.

سناتور آمریکایی: تاکتیک‌های ما شکست می‌خورند؛ایران در حال موفق شدن است

ناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: تاکتیک‌ ها بدون وجود راهبرد اهمیتی ندارند. به همین دلیل، تاکتیک کشتن هزاران ویتنامی یا طالبان تنها به دشمن ما کمک کرد. تاکتیک‌ ها در خدمت یک راهبرد نبودند.

این سناتور مشهور آمریکایی سپس اضافه کرد: در ایران نیز همین‌ طور است. تاکتیک‌ های ما شکست می‌ خورند و به همین دلیل ایران در حال موفق شدن است.

وی سپس در ادامه تصریح کرد که آمریکا قادر به نابودی پهپادها و قایق‌ های ایرانی نیست و در ادامه هشدار داد که این جنگ تنها منجر به «تقویت اتحاد چین و ایران» خواهد شد.

وزیر بهداشت لبنان: ۵۲ امدادگر در حملات اشغالگران به شهادت رسیدند

«فراس الابیض»، وزیر بهداشت لبنان در گفت‌وگو با این شبکه از تشدید حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کادرهای درمانی خبر داد و اعلام کرد که شمار شهدای امدادگر تاکنون به ۵۲ نفر رسیده است.

وی ضمن تکذیب ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده نظامی از آمبولانس‌ها، تأکید کرد که نیروهای امدادی به خدمت‌رسانی در تمامی نقاط مرزی لبنان متعهد هستند و فعالیت آن‌ها بر اساس نقشه‌های تحمیلی اشغالگران متوقف نخواهد شد.



۱۹حمله پهپادی مقاومت اسلامی علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹عملیات را با استفاده از ده‌ها فروند پهپاد علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه انجام داده است.

در این بیانیه تأکید شده که این سری عملیات‌ پایگاه‌های دشمن در عراق و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داده است.

شلیک روزانه ۱۰۰ موشک از لبنان به سرزمین‌های اشغالی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از جمله شبکه ۱۴ اذعان کردند که حزب‌الله لبنان روزانه حدود ۱۰۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک می‌کند.

منابع صهیونیستی همچنین از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در پی نبردهای سنگین ساعات گذشته در جنوب لبنان خبر دادند.

در همین راستا، حزب‌الله اعلام کرد که زیرساخت‌های ارتش دشمن را در منطقه «الکریوت» در شمال حیفا و همچنین شهرک «نهاریا» در شمال فلسطین اشغالی هدف حملات موشکی قرار داده است.

