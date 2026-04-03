موسوی فرد: آمریکای بیچاره به صورت پنهان در حال التماس برای مذاکره است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدنبی موسوی فرد پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبادان اظهار کرد: امروز پیکیر مطهر عزیزی تشییع می‌شود، سردار بزرگی که عمر خود را در راه اعتلای سربازی ولایت، شب و روز نمی‌شناخت و نام وی تن همه دشمنان را به لرزه می‌انداخت.

وی افزود: شهید تنگسیری به گونه‌ای بستر را برای کنترل تنگه هرمز فراهم کرد که دشمن امروز التماس می‌کند تنگه باز شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان گفت؛ شهادت دریابان تنگسیری را تبریک و تسلیت می‌گویم؛ این را بدانید سردار عزیزمان بستر را طوری فراهم کرد که هیچ شناور و کشتی بدون اجازه رهبرم عزیزمان حق ورود ندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی فرد تصریح کرد: امروز سربازان رشید اسلام، دریاداران، فرماندهان و نیروهای مسلح در خط مقدم و همچنین مردم در خیابان‌ها حماسه آفریدند و دشمن بداند تنگه به دست آنها نمی‌افتد.

وی افزود: تنگه هرمز در چند محور زیر نظر دریاداران ما هستند. بدون اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی کسی حق عبور ندارد. امروز تنگه هرمز به روی متحدان آمریکایی و متحدانش بسته خواهند ماند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی فرد اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس، دستی پنهان ما را رهبری می‌کرد و آن خدا بود. امروز یقین بدانید اگر کوه‌ها به لرزه بیافتند؛ بدن‌های مردم هرگز به لرزش نمی‌افتد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان بیان کرد: دشمن بداند که گوش نیروهای مسلح و مردم به رهبرمان است. عزم و اراده نیروهای مسلح در خط مقدم و مردم در خیابان‌ها ادامه دارد.

وی افزود: عراق قهرمان، یمن پیروز، حزب‌الله لبنان، غزه و در راس آنها ایران اسلامی تا زمانی که پایگاه‌های آمریکا و همچنین سرزمین‌های اشغالی آزاد نشود سلاحمان بر روی زمین نخواهند ماند. همه ما باید برای دفاع از کشور و دوشادوش رزمندگان ثبت نام کنیم. آمریکایی‌ها باید تابوت آماده کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی فرد تصریح کرد: در ایران هیچ مسولی موضوع مذاکره را مطرح نمی‌کند. امریکای بیچاره با دیوار مستحکم ایران اسلامی مواجه شده و به صورت پنهان در حال التماس برای مذاکره است.