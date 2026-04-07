  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

فرار بالگردهای صهیونیستی با دیدن موشک‌های حزب الله

موشک های زمین به هوای حزب الله لبنان باعث شد ۲ بالگرد صهیونیستی منطقه درگیری را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب الله لبنان اعلام کرد که چند موشک زمین به هوا به سمت ۲ بالگرد صهیونیستی در حریم هوایی منطقه البیاضه شلیک کرده است.

بر اساس این گزارش، بالگردهای صهیونیستی بعد از مشاهده عملیات موشکی رزمندگان لبنانی مجبور به ترک منطقه شدند.

همچنین ۲ تانک ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الطیبه با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفتند.

این در حالی است که مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته مدعی نابودی توان نظامی حزب الله بودند.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی سرلشکر رافی میلو فرمانده جبهه شمالی ارتش را به دلیل اعترافش در نزد ساکنان شمال سرزمین های اشغالی مبنی بر غافلگیر شدن ارتش اسرائیل از قدرت حزب الله مورد توبیخ قرار داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها