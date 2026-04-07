۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

آزادراه تبریز-تهران و جاده قدیم قره‌چمن به میانه مسدود شد

آزادراه تبریز-تهران و جاده قدیم قره‌چمن به میانه مسدود شد

تبریز- اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای از مسدود شدن آزادراه تبریز-تهران و جاده قدیم قره‌چمن به میانه به علت اصابت پرتابه‌های دشمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است:

به اطلاع هم‌استانی‌های عزیز می‌رساند؛ به علت اصابت پرتابه‌های دشمن، جاده قدیم قره‌چمن به میانه به صورت دوطرفه مسدود می‌باشد.

همچنین به علت اصابت به محدوده راهداری‌خانه ورقه در ۹۰ کیلومتری آزادراه تبریز به تهران، مسیر رفت و برگشت مسدود شده است.

نیروهای عملیاتی در حال انجام عملیات بازگشایی هستند. از مردم عزیز خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از این دو مسیر تردد نکنند و با توجه به ترافیک بالای آزادراه، از سفرهای غیرضروری خودداری نمایند.

