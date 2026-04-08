  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

نبیه بری تشریح کرد؛

بزرگترین بازنده آتش بس و احتمال کارشکنی تل‌آویو  

بزرگترین بازنده آتش بس و احتمال کارشکنی تل‌آویو  

رئیس مجلس نمایندگان لبنان، رژیم صهیونیستی را بزرگترین بازنده امضای توافق موقت آتش‌بس در جنگ ایران دانست و تاکید کرد که احتمال کارشکنی این رژیم در توافق وجود دارد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الأوسط تأکید کرد که لبنان مشمول توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران است.

وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون در تمامی مناطق لبنان به جز جنوب به این توافق پایبند بوده‌اند، ولی در جنوب لبنان این توافق را نقض کرده اند.

بری گفت که توافق به وضوح شامل لبنان می‌شود و این همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد.

رئیس پارلمان لبنان گفت که با طرف پاکستانی تماس گرفته تا عدم پایبندی تل‌آویو به آتش‌بس را به آنها اطلاع دهد و از آنها خواسته است تا با آمریکایی‌ها تماس بگیرند تا بر رژیم اسرائیل فشار بیاورند.

وی افزود که با چندین طرف بین المللی ذیربط در این پرونده در تماس است و تأکیداتی وجود دارد که لبنان بخشی از این توافق است.

نبیه بری در عین حال احتمال کارشکنی رژیم صهیونیستی در این توافق به عنوان بزرگترین بازنده در این تحول را رد نکرد.

رئیس مجلس نمایندگان لبنان در تماس تلفنی با سلمان اطهر سفیر پاکستان در لبنان از تلاش‌های دولت پاکستان که منجر به آتش‌بس در سطح منطقه شد، قدردانی کرد و از وی خواست «واقعیت‌های مربوط به عدم پایبندی اسرائیل به توافق و ادامه تجاوزاتش علیه لبنان، به ویژه در مناطق جنوبی را منتقل کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      یکی از شروط اتش بس ،در مورد لبنان بوده که باید این شروط رو درنظر بگیرند
    • محمد IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      5 0
      پاسخ
      حساب اسرائیل باید جداگانه و به شکل کامل تسویه شود. ایران عادت نداره به کسی بدهکار بمونه. سگ هار رو فقط باید کشت اون هم به روشی که از مردن ش اطمینان حاصل بشه.
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل تنها رژیمی در دنیاست که به هیچ تعهدی پایبند نیست و هر غلطی دلش خواسته انجام داده ولی این بار جهان باید یکصدا او را تحریم کند واگرنه جنایتی دیگر را رقم خواهد زد ، اگر حزب الله نبود الان لبنان قسمتی از خاک اسرائیل شده بود

