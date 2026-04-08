به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الأوسط تأکید کرد که لبنان مشمول توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران است.

وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون در تمامی مناطق لبنان به جز جنوب به این توافق پایبند بوده‌اند، ولی در جنوب لبنان این توافق را نقض کرده اند.

بری گفت که توافق به وضوح شامل لبنان می‌شود و این همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد.

رئیس پارلمان لبنان گفت که با طرف پاکستانی تماس گرفته تا عدم پایبندی تل‌آویو به آتش‌بس را به آنها اطلاع دهد و از آنها خواسته است تا با آمریکایی‌ها تماس بگیرند تا بر رژیم اسرائیل فشار بیاورند.

وی افزود که با چندین طرف بین المللی ذیربط در این پرونده در تماس است و تأکیداتی وجود دارد که لبنان بخشی از این توافق است.

نبیه بری در عین حال احتمال کارشکنی رژیم صهیونیستی در این توافق به عنوان بزرگترین بازنده در این تحول را رد نکرد.

رئیس مجلس نمایندگان لبنان در تماس تلفنی با سلمان اطهر سفیر پاکستان در لبنان از تلاش‌های دولت پاکستان که منجر به آتش‌بس در سطح منطقه شد، قدردانی کرد و از وی خواست «واقعیت‌های مربوط به عدم پایبندی اسرائیل به توافق و ادامه تجاوزاتش علیه لبنان، به ویژه در مناطق جنوبی را منتقل کند.