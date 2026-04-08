به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان در گفتوگویی تلفنی در خصوص آخرین تحولات به ویژه تلاشهای پاکستان برای توقف جنگ، تبادل نظر کردند.
رئیسجمهور در این گفتوگو ضمن قدردانی از تلاشهای سازنده دولت پاکستان بهویژه شخص نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور برای توقف جنگ، تاکید کرد: اقدام ایران در پذیرش پیشنهاد پاکستان برای آتش بس، علیرغم سوابق متعدد نقض تعهد و پایمال کردن حقوق بینالملل از سوی آمریکا، نشانگر رویکرد مسئولانه و مقتدرانه ایران است و کشورهای منطقه و جهان باید این فرصت را برای اعمال فشار بر متجاوزان به منظور عدم تکرار اشتباه راهبردی مغتنم بشمارند.
پزشکیان تأکید کرد که این رویکرد مشروط به تعهد واقعی طرفهای متخاصم به اصول مذاکره و پایبندی به تعهدات خود است.
رئیس جمهور با محکوم کردن چند مورد نقض آتشبس از جمله حمله به جزایر لاوان و سیری در ساعات صبح چهارشنبه، تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت به هر تعرضی پاسخ خواهد داد.
پزشکیان یادآور شد : ناامنی در تنگه هرمز و خلیج فارس پیامد مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت این آبراه حیاتی در گرو توقف کامل این تجاوزات است.
رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: ایران کلیات طرح 10 مادهای خود را بهعنوان چارچوب توقف جنگ اعلام کرده که یکی از شروط محوری آن برقراری آتشبس در لبنان است.
آقای شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نیز در این گفتوگو مراتب تأسف عمیق دولت و ملت پاکستان را از شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، فرماندهان ارشد و تعداد زیادی از مردم ایران، ابراز داشت و از جمهوری اسلامی ایران بهخاطر پذیرش پیشنهاد میانجیگری پاکستان برای نیل به توافق آتشبس قدردانی کرد.
نخست وزیر پاکستان در ادامه بر ضرورت پایبندی همه طرفها به آتشبس تأکید و تصریح کرد : حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان بهعنوان بخشی از تفاهم باید فورا متوقف شود.
شهباز شریف همچنین بر آمادگی اسلامآباد برای تعامل با همه کشورهای منطقه جهت پیشبرد صلح، ثبات و امنیت در خلیج فارس و منطقه تأکید کرد.
نظر شما