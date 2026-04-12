به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد هاشمی در اولین جلسه شورای اداری سال جاری با اشاره به آتش‌بس موقت، اظهار کرد: تیم مذاکره‌کننده ما در عرصه سیاست، پشت میز مذاکره همچون میدان جنگ عمل کرد و با اقتدار و وقار تمام، در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد و هیچ‌گونه تعدی‌ از خود نشان نداد.

امام جمعه ماکو با اشاره به تکرار تاریخ و به‌ویژه تاریخ صدر اسلام، خاطرنشان کرد: دشمن امروز در لباسی جدید خودنمایی می کند، اما هدف نهایی و مشترک او که همان مقابله با عدالت مهدوی و جمهوری اسلامی است، تغییری نکرده است.

وی در تشریح وضعیت حقوقی کشور در این برهه حساس، تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، حق تعیین سیاست جنگ و صلح صرفاً در اختیار مقام معظم رهبری است و هیچ مسئولی حق دخالت در این امور سرنوشت‌ساز را ندارد.

حجت‌الاسلام هاشمی با استناد به آیات قرآنی، بر پذیرش درخواست صلح از سوی دشمن تاکید کرد و افزود: نقش ما امروز، تقویت اتحاد، انسجام و همدلی و حضور پرشور مردم در خیابان‌ها برای پشتیبانی از سیاست‌های کلان دولت و نظام است.

امام جمعه ماکو خاطرنشان کرد: تا رسیدن به پیروزی نهایی و احقاق حقوق نهایی کشور، هیچ‌گونه عقب ‌نشینی نخواهیم داشت و دشمن باید پشیمان شود و سیاستمداران جهان باید بدانند که هر اقدامی برخلاف خواسته‌های حقیقی مردم ایران، محکوم به شکست است.

توطئه فرقه‌گرا در شمال‌غرب ایران ناکام ماند

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ناکام ماندن توطئه‌های فرقه‌افکنانه دشمن در شمال‌غرب کشور، بر نقش کلیدی مردم آگاه و باایمان در تقویت وحدت و شکست طرح‌های شوم دشمن تأکید کرد.

عمر علیپور اقدم خاطرنشان کرد: بهترین و بزرگترین نیرو در این عرصه جنگی، همان مردم آگاه و باایمان ماست که با حضور خود در میدان و پشتیبانی از نظام، خود واقعی خویش را به نمایش گذاشتند.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه، افزود: اتحاد و همبستگی مردم این شهرستان‌ها نشان داد که توطئه دشمن مبنی بر راه‌اندازی تفرقه شیعه و سنی در منطقه شمال‌غرب کشور، ناکام ماند و مردم آگاه، با همبستگی خود مرزهای مقاومت را محکم‌تر کردند.

علیپور اقدم یادآور شد: حضور پرشور مردم در این شرایط، ضامن بقای نظام و تضمین‌کننده پیروزی نهایی در برابر هرگونه تهاجم و توطئه خارجی است.

فرماندار ماکو نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به مردم را در شرایط بحرانی ضروری دانست و از همه دستگاه‌ها خواست تا در کنار حفظ آمادگی کامل برای دفاع از زیرساخت‌ها، با برگزاری میزهای خدمت و حضور در بین مردم، زمینه‌ساز انتخاباتی پرشور و سالم در ۱۱ اردیبهشت شوند.

شهلا تاجفر افزود: تمامی اقدامات در شهرستان نشان‌دهنده وفاداری مردم به نظام بود و ما پیام تضمین تحقق امنیت و اقتدار کشور با همراهی مردم را به کل دنیا مخابره کردیم.

فرماندار ماکو با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی و رسانه‌ها در جنگ اقتصادی و روانی، خاطرنشان کرد: به همت رسانه ملی توطئه‌های دشمن برای ترویج جنگ روانی و رسانه ای ناکام ماند.

دشمن در برابر اراده مردم ایران شکست خورد؛ امروز تکلیف ما خدمت به مردم است

رئیس دادگستری ماکو نیز گفت: دشمن تصور می‌کرد به راحتی می‌تواند تجزیه ایران را رقم بزند و با ایجاد آشوب و توطئه‌های فرقه‌ای، نظام را به چالش بکشد، اما در عمل هیچ تغییری در پایداری ایران رخ نداد.

حسین جنگی با اشاره به نتایج جنگ رمضان و سومین جنگ تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد: سیاست‌ های کشورهای پلید که آمریکا و رژیم غاصب را همراهی می‌کردند، نتوانست ایران را از پا درآورد و در مقابل، ایران در این برهه دوست و دشمن خود را کاملاً شناخت.

رئیس دادگستری ماکو گفت: ما رهبری داریم که خلف صادق آن امروز با همراهی مردم در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کرده‌است و مردمی که حتی پای لانچر نیستند، با حضور در میادین و مساجد، خود را رزمنده وحافظ این نظام میدانند.

رئیس دادگستری شهرستان ماکو تصریح کرد: ایران امروز در راس قلعه‌ای است که هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند آن را مورد تمسخر قرار دهد. ما به حرف امام کبیر و امام شهید گوش دادیم و امروز وظیفه داریم به پشتیبان رهبر جوان باشیم.