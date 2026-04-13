ثبت بالاترین نرخ تورم در آمریکا طی ۲ سال گذشته به دلیل جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش داد، داده های منتشر شده در آمریکا حاکی از افزایش تورم در این کشور طی ماه گذشته به میزان ۳.۳ درصد است.

در این گزارش آمده است، این میزان تورم بالاترین نرخ ثبت شده طی ۲ سال گذشته به دلیل افزایش قیمت سوخت در این کشور به شمار می رود.

لازم به ذکر است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث به وجود آمدن بحران سوخت و انرژی در جهان شده است.

روز گذشته نیز سناتور الیزابت وارن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا، افزایش هزینه‌های مربوط به سفر هوایی و حتی هزینه‌های جدید برای سفارش از فروشگاه دیجیتال آمازون نوشت: مردم آمریکا هزینه جنگ دونالد ترامپ با ایران را می‌پردازند.

آندریا سالیناس نماینده دموکرات از اورگان نیز گفت که جنگ ترامپ علیه ایران و «سایر سیاست‌های نسنجیده» اقتصاد را بی‌ثبات کرده و فشار زیادی را بر خانواده‌های آمریکایی وارد می‌کند.