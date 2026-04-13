نصب ۱۰۰ دستگاه ژنراتور در نقاط مختلف تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بکلو، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت برق استان اظهار کرد: پیش از شروع جنگ و بر اساس سناریوهای تدوین و تمرین شده، آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط جنگی داشتیم.

وی با بیان اینکه بیشترین آسیب‌های وارد شده به شبکه برق کشور در استان تهران رخ داده است، افزود: با وجود این، به دلیل حضور به موقع و سرعت عمل اکیپ‌های عملیاتی، شاهد کمترین میزان خاموشی در سطح استان بودیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران میانگین زمان رفع خاموشی در شهرستان‌های استان را ۴۵ دقیقه اعلام کرد و گفت: در مجموع، حدود یک هزار نقطه از شبکه برق در حملات دشمن آسیب دید که ۴۸۴ نقطه آن در محدوده مدیریت این شرکت بوده است.

حسن‌بکلو با اشاره به جزئیات خسارت‌های وارده، تصریح کرد: در این حملات، ۹۹ پست برق و ۱۲۴ کیلومتر از شبکه برق دچار خسارت شد که با تلاش شبانه‌روزی همکاران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و خاموشی‌ها رفع گردید.

وی ادامه داد: در ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، خدمت‌رسانی به مردم هیچگاه متوقف نشد و همکاران ما پای کار بودند. در این مدت سه هزار درخواست انشعاب جدید داشتیم که دو هزار و ۲۰۰ انشعاب واگذار و نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از پروژه‌های اساسی شرکت در دوره جنگ عنوان کرد و گفت: با تأکید استاندار تهران، اجرای پروژه تجهیز یک هزار و ۲۰۰ مسجد به نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی در بحبوحه جنگ آغاز شد و هم‌اکنون نصب پنل‌های خورشیدی در ۲۰۰ مسجد در حال انجام است.

حسن‌بکلو با اشاره به تهدیدات اخیر دشمن برای حمله به زیرساخت‌های انرژی، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ دستگاه ژنراتور سیار تهیه و در ۱۰۰ نقطه استان تهران در حال نصب است و همکاران ما با تمام توان تلاش می‌کنند هیچ نقطه‌ای از استان بدون برق نماند.