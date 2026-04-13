به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر دوشنبه در آیین کاشت نهال امید به یاد و نیت همه شهدای والامقام، به‌ویژه نونهالان مدرسه شجره طیبه و رهبر شهیدامت در محوطه مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل با بیان اینکه توسعه فضای سبز و کاشت نهال در شهرستان اردبیل در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری و شهرستانی قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به تأکید رهبر شهید امت و همچنین منویات رهبر معظم انقلاب درباره گسترش نهضت درختکاری، ما نیز در شهرستان اردبیل وظیفه خود می‌دانیم که این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.

وی افزود: بر همین اساس طرح گسترده توسعه کشت نهال در ورودی‌های شهر اردبیل و ساماندهی و زیباسازی این محدوده‌ها به‌صورت منسجم آغاز شده است.

فرمانداد اردبیل گفت: ورودی‌های هر شهر به‌نوعی ویترین هویت آن شهر محسوب می‌شود. در سال جاری برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای احیای کمربند سبز شهری، افزایش پوشش گیاهی، و کاشت گونه‌های مقاوم و سازگار با اقلیم منطقه در نظر گرفته شده است.و این طرح نه‌تنها جنبه زیباسازی دارد بلکه اقدامی مؤثر در حفظ محیط‌زیست، کاهش آلودگی‌ها، افزایش طراوت شهری و انتقال روحیه امید به جامعه است.

قلندری با اشاره به مشارکت ادارات، نهادها، گروه‌های فرهنگی و مردمی در اجرای این طرح بیان کرد:«نهضت نهال‌کاری زمانی به ثمر می‌رسد که مشارکت مردمی در کنار برنامه‌ریزی دولتی قرار گیرد. وخوشبختانه امروز شاهد حضور روحیه‌بخش فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای هستیم که همواره همراه مردم در مسیر توسعه پایدار بوده‌اند.

وی با بیان اینکه کاشت «نهال امید» در این روز معنوی اقدامی نمادین و در عین حال اثرگذار است، ادامه داد:«این درختان نه‌تنها یادآور شهدا و نونهالان عزیز مدرسه شجره طیبه هستند، بلکه پیام‌آور استمرار حیات، طراوت و پویایی برای نسل‌های آینده‌اند. ما وظیفه داریم این یادگارها را برای فرزندان این سرزمین به‌عنوان میراثی سبز و ماندگار حفظ کنیم.