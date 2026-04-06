هافبک ملی پوش ایران در آستانه جام جهانی مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و بالتیکا شامگاه یکشنبه ۱۶ فروردین در هفته بیست و سوم لیگ روسیه به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

محمدجواد حسین‌نژاد هافبک ایرانی دینامو از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت اما در دقیقه ۴۰ و به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به هم تیمی اش داد.

باشگاه دینامو هنوز مدت زمان دوری این بازیکن را اعلام نکرده است. حسین نژاد یکی از امیدهای ایران برای درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می شود.

تیم دینامو ماخاچ قلعه با ۲۳ بازی و ۲۲ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد و یاران حسین نژاد همچنان خطر سقوط به دسته پایین‌تر تر را حس می کنند.