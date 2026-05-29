به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب با سفارش به تقوا، ولایت‌مداری را نقطه کانونی تقوا دانست و اظهار کرد: تمام اعمال حول محور ولایت می‌چرخد و اگر جامعه اسلامی ولایت‌مدار و ولایت‌پذیر شد، رشد خواهد کرد، اما در صورت ولایت‌گریزی فرقه فرقه می‌شود.

وی با تبریک دهه امامت و ولایت افزود: ماه ذی‌الحجه در روایات ما به نام ماه ولایت نامگذاری شده است. اگر جامعه‌ای به دنبال ولایت رفت، مانند ملت ایران خواهد شد؛ ملتی که تمام دنیا برای متلاشی کردن و تجزیه آن بسیج شد، اما نتوانست کاری از پیش ببرد.

غدیر خم، روز اکمال دین و عیدالله الاکبر

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به رویداد تاریخی غدیر خم بیان کرد: ریشه ولایت‌مداری ملت ایران به روز غدیر برمی‌گردد؛ روزی که در روایات به عنوان «عیدالله الاکبر» معرفی شده است. این روز، روزی است که خداوند دین خود را کامل کرد و نعمت را بر امت تمام گردانید.

حجت‌الاسلام دانیاری به وظیفه همگانی در قبال پیام غدیر اشاره کرد و گفت: در ابتدای خطبه غدیر، پیامبر اکرم (ص) با فعل امر از حاضران می‌خواهد که پیام غدیر را به غایبان برسانند و پدران این جریان را تا روز قیامت برای فرزندان خود نقل کنند؛ بنابراین در این ایام وظیفه داریم مبلغ امیرالمومنین (ع) باشیم.

استمرار ولایت‌فقیه، ضامن حفظ جامعه اسلامی

وی با تاکید بر نقش ولایت‌فقیه در حفظ انسجام جامعه افزود: ولایت‌فقیه استمرار غدیر است. اگر می‌خواهیم بلایی که بعد از پیامبر (ص) بر سر غدیر آمد، بر سر جامعه ما نیاید، باید پشتیبان ولایت‌فقیه باشیم. دشمنان قصد داشتند با شهادت سردار دل‌ها، نور ولایت را خاموش کنند، اما خداوند نور خود را کامل می‌کند.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به لزوم حفظ بیت‌المال تصریح کرد: یکی از موارد رعایت تقوا، حفظ اموال عمومی است. هم مردم و هم مسئولان در قبال بیت‌المال وظیفه دارند. کسی که از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کند باید پاسخگوی همه مردم باشد و کسانی هم که برای او واسطه‌گری می‌کنند، شریک جرم هستند.

توصیه به مسئولان: پیام رهبری را جامع و عملی اجرا کنید

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: این پیام چراغ راه ملت است. از مسئولان و نمایندگان مجلس انتظار می‌رود این توصیه‌ها را در زمینه معیشت مردم، مهار تورم، مدیریت نقدینگی و مبارزه با فساد مالی به صورت جدی پیگیری کنند. مسئولان نباید از صبوری مردم سوءاستفاده کنند.

وی با انتقاد از برخوردهای گزینشی با پیام رهبری تاکید کرد: مسئولان نباید پیام رهبری را گزینشی عمل کنند یا آن را دست‌مایه فرار از مسئولیت قرار دهند. رهبری فرمودند که مسئولان باید عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند؛ گفتاردرمانی دیگر جواب نمی‌دهد.

هشدار به دستگاه دیپلماسی: اعتماد به دشمن ممنوع است

امام جمعه گیلانغرب در پایان خطاب به دستگاه دیپلماسی کشور گفت: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید به کسانی که ظلم کردند اعتماد نکنید. اعتماد به دشمن ممنوع است و اگر اعتماد کنید، نصرت الهی شامل حال شما نخواهد شد. خواسته ملت ایران، تحمیل خواسته‌های به‌حق خود به استکبار جهانی است و اگر دشمن بخواهد غلطی بکند، این بار با پاسخی فرامنطقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.